Gabriel Milito: "Estoy feliz de ganar el clásico y de visitante"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, reconoció hoy estar "feliz" de ganar el clásico contra Gimnasia y Esgrima, dirigido por Diego Maradona, por 1 a 0, como visitante, por la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



"Estoy muy contento y feliz por ganar el clásico y de visitante, en una cancha complicada", destacó el director técnico en el contacto con la prensa.



"En el primer tiempo tuvimos aproximaciones y en el segundo necesitamos ser más claros y lo logramos. Teníamos que cambiar a un juego directo porque el rival es intenso y no permite jugar con soltura", analizó el DT.



Milito, cuestionado por los hinchas de Estudiantes, alejó los rumores de su salida tras conseguir tres victorias consecutivas (1-0 vs. Central Córdoba de Santiago del Estero; 3-0 vs. Rosario Central y 1-0 vs. Gimnasia).



De hecho, el ex DT de Independiente sostuvo que es "bueno aguantar los proyectos a largo plazo en los clubes" aunque aclaró que hay que "consolidar con resultados".



"Luchamos para revertir ese mal momento y ahora tenemos que seguir trabajando para continuar ganando", concluyó.



Estudiantes suma ahora 19 unidades, está en zona de Copa Sudamericana 2020, y en la fecha próxima recibirá a Talleres de Córdoba.