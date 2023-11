Gabriel Pereyra, con 19 años, escribió su nombre en la historia grande del ajedrez de San Juan. Ganó el Campeonato Sanjuanino Absoluto 2023, que se llevó a cabo del 8 al 12 de noviembre, en la Biblioteca Franklin y es el campeón más joven de la historia de la provincia.

Desde los cuatro años, el ajedrez es una de las cosas más importantes en la vida de Gabriel. El joven disfruta de su pasión: estudia, se prepara y busca que la provincia crezca en este deporte para alcanzar nivel y poder competir a nivel nacional.

"Lo que me pasó en el Campeonato Sanjuanino es fundamental para mi vida, es muy importante, ya que parece que soy el más joven de la historia de San Juan en Salir campeón. Fue el campeonato absoluto, antes había sido campeón sanjuanino Sub 12; Sub 14; Sub 16; pero esta vez fue absoluto, sin categorías, ni edad, era entre todos los sanjuaninos y de partidas clásicas, que son las más importantes y difíciles", explicó a DIARIO HUARPE.

Gabriel no lo esperaba y sabía se iba a dar en algún momento, era parte de sus objetivos. Fue muy pronto, eso sí, pues es inusual en ajedrez que alguien tan joven gane ese torneo de gran envergadura.

"Con mis planes en ajedrez soy muy organizado, tengo un plan demasiado marcado que es desarrollarme como jugador y llegar hasta donde pueda y a partir de eso lo fundamental y para lo que me esfuerzo es para que el ajedrez en algún momento crezca y pueda competir en el país a su máximo nivel", agregó el ajedrecista sanjuanino.

Sueños a su corta edad tiene muchos, pero uno de los principales, es poder formar su propio club de ajedrez. Colecciona tableros, para poder enseñarles a quienes en San Juan sean apasionados en esta materia como lo es él. Si bien no hay mucha gente que lo juega, el joven ajedrecista afirma que es porque no lo conocen o que no han probado jugar: "No es aburrido como se piensa, hay mucha gente a la que le encanta el ajedrez porque es divertido, solo lo tienen que conocer", cerró.

Su referente

Si bien en el mundo del ajedrez hay varios referentes en los cuales reflejarse, como podría ser el gran maestro (GM) Ding Liren, nuevo campeón del mundo en este 2023. O el gran maestro chino Ian Nepomniachtchi o el GM Magnus Carlsen, Gabriel tiene como referente a quien fue su profesor y es para él un gran ejemplo: Juan Antonio De Cara.

De Cara es multicampeón sanjuanino y lo ayudó mucho, al punto de enseñarle mucho a través de clases gratuitas. "Es un gran ejemplo, juega todos los torneos, juega con todas las personas sin discriminar ni diferenciar", comentó.

San Juan y su proyección

Es difícil imaginar que una pandemia de coronavirus ayude en algo. Sin embargo, se dio algo particular y es que el mundo del ajedrez, ha disfrutado de un enorme aumento de popularidad en los últimos años, especialmente en Internet.

En nuestra provincia, si bien falta mucho para crear una cultura ajedrecista, en los últimos años, el juego real no sólo se ha trasladado a través de diferentes clubes sino que al mismo tiempo sus variantes aceleradas, como el ajedrez rápido, son cada vez más populares entre los grandes referentes de nuestra provincia.