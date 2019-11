Gales se quedó con el duelo ante Hungría y se metió en la Eurocopa 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El seleccionado de Gales venció a su par de Hungría por 2 a 0 como local, en uno de los partidos de la décima fecha del grupo E por la eliminatoria de la Eurocopa, y se clasificó para jugar ese torneo el año próximo.



El volante Aaron Ramsey (14m. PT y 1m. ST) marcó los dos goles para la clasificación.



Con este triunfo, Gales llegó a los 14 puntos y se aseguró el segundo lugar de su zona, por detrás de Croacia (17), y dejó en el camino a Hungría (12) y Eslovaquia (13).



En el grupo C, Alemania aplastó a Irlanda del Norte por 6 a 1 como local tras arrancar 1 a 0 abajo, y en esa zona Holanda goleó a Estonia por 5 a 0 en Amsterdam.



Los equipos clasificados a la Eurocopa 2020 son: Inglaterra, República Checa, Gales, Ucrania, Portugal, Alemania, Holanda, Croacia, España, Suecia, Polonia, Austria, Francia, Turquía, Bélgica, Rusia, Italia, Finlandia, Suiza y Dinamarca.



Mientras que los seleccionados con play-offs asegurados para definir a los últimos cuatro clasificados a la Eurocopa son Kosovo, Serbia, Irlanda del Norte, Bielorrusia, Irlanda, Georgia, Hungría, Gales, Eslovaquia, Rumania, Noruega, Macedonia del Norte, Israel, Islandia, Escocia y Bosnia y Herzegovina.







--Resumen de la jornada--



Grupo C: Alemania 6- Irlanda de Norte 1 y Holanda 5- Estonia 0.



Grupo E: Eslovaquia 2- Azerbaiyan 0 y Gales 2- Hungría 0.



Grupo G: Macedonia 1- Israel 0, Letonia 1- Austria 0 y Polonia 3- Eslovenia 2.



Grupo I: Bélgica 6- Chipre 1, San Marino 0- Rusia 5 y Escocia 3- Kazajistan 1.







--Posiciones--



Grupo A: Inglaterra* 21, República Checa* 15; Kosovo 11; Bulgaria 6; Montenegro 3.



Grupo B: Ucrania* 20; Portugal* 17; Serbia 14; Luxemburgo 4; Lituania 1.



Grupo C: Alemania* 21; Holanda* 19; Irlanda del Norte 13; Bielorrusia 4; Estonia 1.



Grupo D: Suiza* 17; Dinamarca* 16; Suiza 14; Irlanda 13; Georgia 8; Gibraltar 0.



Grupo E: Croacia* 17; Gales* 14; Eslovaquia 13; Hungría 12; Azerbaiyán 1.



Grupo F: España* 26; Suecia* 21; Noruega 17; Rumania 14; Islas Feroe y Malta 3.



Grupo G: Polonia* 25; Austria* 19; Eslovenia* y Macedonia del Norte* 14; Israel 11; Letonia 3.



Grupo H: Francia* 25; Turquía* 23; Islandia 19; Albania 13; Andorra 4; Moldavia 3.



Grupo I: Bélgica* 30; Rusia* 24; Kazajistán 15; Escocia y Chipre 10; San Marino 0.



Grupo J: Italia* 30; Finlandia* 18; Grecia 14; Bosnia y Herzegovina 13; Armenia 10; Liechtenstein 2.







*Clasificados a la Eurocopa 2020.