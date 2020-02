Gallardo buscará cuidar a los que están al límite con las amarillas

Hace 2 horas

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, debe cuidar a cuatro de sus mejores titulares, que están al borde de las suspensiones por acumulación de tarjetas amarillas, en la recta final de los tres partidos que restan para definir el título de la Superliga.



Los laterales-volantes Gonzalo Montiel y Milton Casco, el enganche Ignacio Fernández y el goleador Rafael Santos Borré están con cuatro amonestaciones en sus espaldas y, de recibir una nueva tarjeta, deberán purgar una fecha de suspensión.



En el caso de los laterales, la situación es compleja porque no hay reemplazos habituales y por eso en la semana le hicieron sumar minutos de fútbol en reserva a Fabricio Angileri, por las dudas que lo necesiten, y es probable que lo vuelva a hacer ante Estudiantes.



Mientras que para "Nacho" Fernández y Borré hay buenas alternativas como Juan Fernando Quintero o Jorge Carrascal; como así Julián Alvarez, "Nacho" Scocco o Lucas Pratto, aunque se sabe que el aporte no será el mismo tal como se viene observando.



Con este panorama, el equipo de Gallardo volverá a los entrenamientos mañana a la tarde en el predio de Ezeiza, de cara al partido que jugará en la Plata ante Estudiantes el próximo domingo, que esta vez será con el resultado puesto de su escolta Boca, que recibirá más temprano a Godoy Cruz.



River recibirá después a Defensa y Justicia, y Boca debe visitar al necesitado Colón, mientras que la fecha final tendrá al "millonario" de visita ante Atlético Tucumán y al "xeneize" ante Gimnasia en la Bombonera, encuentros que se jugarán al mismo tiempo si llegan ambos con chances de ser campeones.



Por otro lado, Gallardo, recupera al chileno Paulo Díaz quien ya cumplió las dos fechas de suspensión tras la expulsión ante Central Córdoba de Santiago del Estero, aunque es poco probable que recupere la titularidad que tuvo en los primeros partidos del año.



De este modo, si no hay situaciones extrañas en la semana, el equipo se va a repetir con: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Pinola; Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nacho Fernández y Nicolás de la Cruz; Borré y Matías Suárez.



El plantel de River tiene hoy jornada de descanso y se entrenará el resto de la semana en el predio de Ezeiza. Concentrará, como siempre, el sábado para jugar frente Estudiantes el domingo próximo.



En tanto, la Superliga seguramente va a modificar las fechas del partido de River ante Defensa y Justicia para el viernes o sábado 28 o 29 de febrero, ya que a la semana siguiente -el miércoles 4 de marzo- debe jugar en Perú ante Binacional.



En otro orden, ayer River inauguró un sistema lumínico nuevo con una inversión del orden de los 100 millones de pesos que permitirá la utilización de sistemas de filmación de última generación 4k.



Para llevar a cabo la obra cambiaron 216 lámparas halógenas y se instalaron 296 luminarias nuevas, lo cual permitirá alcanzar 2.000 lumens, por encima de los 1.000 lux solicitados por la Conmebol para eventos internacionales.