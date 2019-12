Gallardo: "Mi año empieza en River, nunca tuve duda de mi continuidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, confirmó hoy su continuidad en el club en la conferencia de prensa que brindó a dos días de la final de la Copa Argentina ante Central Cordoba de Santiago del Estero.



“El 2 de enero estaré acá trabajando. Mi año empieza con River y con la pretemporada, estamos viendo lugares, puede ser el sur, Uruguay o aquí mismo, pero no quiero generar más incertidumbre. Nunca tuve en duda mi continuidad”, aseguró Gallardo.



El “Muñeco” indicó que su tarea en River implica “mucho desgaste”, pero llegó a una conclusión que puso alegres a los hinchas del club de Núñez.



“Es normal que cada fin de año quiera parar la pelota y reflexionar; hoy se los dije a los jugadores”, remarcó Gallardo.



De cara a su 15ta final como entrenador de River, Gallardo confirmó el alta médico de Ignacio Fernández y lamentó la baja del colombiano Juan Fernando Quintero.



“ Lo de (Matías) Suárez es problemático, por el tobillo que lo tiene mal hace rato, con dolores. No le impedía hacer el esfuerzo, esta semana no se entrenó y mañana veremos qué chance tiene de jugar”, indicó sobre la lesión del delantero cordobés.



“Todos los equipos que llegan a fin de año sienten el desgaste y somos el equipo que más jugó en el año y eso puede mermar en el rendimiento, es natural pero intentaremos hasta el final y llegar de la mejor manera; es el último esfuerzo y estamos con las energías para ganar este Copa, que es importante”, señaló Gallardo.