Ganaron Peñarol y Nacional para que haya final del Torneo Clausura de Uruguay

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los dos grandes del fútbol uruguayo, Peñarol y Nacional, se impusieron esta noche en sus respectivos compromisos de la última fecha y deberán definir el Torneo Clausura con una final desempate.



Peñarol venció por 2-1 a Cerro Largo, con un agónico gol de Ignacio Lores (St. 45m.) en el partido jugado en el estadio Campeón del Siglo.



Mientras que en el estadio Centenario de Montevideo, Nacional no pasó apremios con Juventud de las Piedras, al que doblegó por 3-0, con dos goles del argentino Gonzalo Bergessio (St. 2m., y 42m., el primero de penal) y el restante de Santiago Rodríguez.



De este modo, las dos instituciones más populares del país llegaron a las 34 unidades en la tabla y deberán dirimir el título del Clausura, en un partido programado para el miércoles 11, a las 20.30, en el Centenario.



Progreso terminó tercero en las posiciones, a apenas un punto, al golear como visitante y por 4-2 a Defensor Sporting, que tuvo entre sus filas al atacante Mariano Pavone (ex Estudiantes de La Plata, River y Vélez).



Por su lado, Boston River evitó el descenso, tras ganarle por 3-1 a Danubio, que contó con el concurso del ex lateral zurdo de Olimpo de Bahía Blanca y Tigre, Nicolás Pantaleone.



En cambio descendió a Segunda división Racing, pese a una ajustada victoria sobre Plaza Colonia (jugó el ex Estudiantes de La Plata, Elías Umeres), por 3-2.