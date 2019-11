Garavano: "Se está en condiciones de generar una época de crecimiento, de trabajo y de desarrollo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Justicia, Germán Garavano, evaluó hoy que "se ha avanzado" en estos cuatro años "en materia institucional" y en "infraestructura" y ahora se está en una "etapa en condiciones de generar una época de crecimiento, de trabajo y de desarrollo".



"La verdad es que se ha avanzado con un Congreso que aún en minoría ha podido formar consensos; la verdad que en materia institucional Argentina ha logrado unas bases de respeto de los derechos y de respeto a la institucionalidad", definió Garavano, ante la consulta de Télam, en una rueda de prensa tras la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada.



El ministro destacó el "esfuerzo económico que se hizo más las importantes obras de infraestructura" en la gestión de Cambiemos y remarcó que ahora "el país está en condiciones, que era un poco la apuesta del Presidente en su segundo mandato".



También remarcó la política de "defensa de las instituciones" y puntualizó que el país "ha podido vivir un período de cuatro años de un periodismo que ha podido ejercer su función con absoluta libertad, con transparencia, con información, y un sistema de justicia hoy con jueces efectivo, en sus cargo y designados por procesos institucionales".



Además, ponderó "la reducción significativa del déficit fiscal que permite poner al país en una situación de mayor sanidad económica".



Por su parte, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, consultado también por Télam cómo había quedado el episodio del Protocolo de aborto no punible tras la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, respondió: "Con la renuncia el tema está cerrado, como se expresó fue un tema de no consulta en la distintas líneas jerárquicas que correspondían y con eso damos por cerrado el capítulo".



En tanto, Garavano, respecto al acto de traspaso en el Congreso, el 10 de diciembre, entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, señaló que eso "lo tiene que resolver el Congreso, como lo ha hecho siempre de acuerdo a las tradiciones y lo que siempre ha sucedido".



En cuanto a la transición entre funcionarios entrantes y salientes, el ministro expresó que "no hemos tenido noticia" desde el equipo de Fernández, y agregó: "Suponemos que será en la última semana y eso habilitará que se pueda hacer esta transición que nosotros entendemos que es muy importante porque el Estado sigue".