García: "Kicillof necesita la ley Impositiva para comenzar esta gestión en una provincia arrasada"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, consideró hoy que el gobernador Axel Kicillof "necesita" la sanción de la ley impositiva "para comenzar esta gestión en una provincia arrasada, endeudada y sin servicios del Estado".



En diálogo con Télam, la funcionaria se mostró confiada en alcanzar los acuerdos necesarios con la oposición de Juntos por el Cambio que permitan que se apruebe el proyecto de ley Impositiva enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, en la sesión extraordinaria convocada para hoy a las 12.



Señaló que los técnicos del gobierno mantienen reuniones con representantes de la oposición "para analizar propuestas de modificación en algunas alícuotas de Ingresos Brutos y en el Inmobiliario Rural y Urbano", pero no brindó mayores precisiones.



Detalló García que "más tarde habrá un intercambio con el Ejecutivo para ver hasta dónde esas propuestas son aceptadas y luego habrá sesión".



En ese sentido, la ministra expuso que "hay mucha preocupación en Cambiemos por la suba del 1,5 al 3,5 en la alícuota de Ingresos Brutos a los laboratorios, algo asombroso, porque la ex gobernadora María Eugenia Vidal bajó esa alícuota y ello no sólo no significó la baja en el precio de los medicamentos sino que subieron 180%".



En paralelo, analizó que "Vidal se comprometió a hacer una transición inteligente y racional, y a acompañar la gestión de gobierno inicial de Kicillof propiciándole los instrumentos legislativos que necesitara. Si bien ella ahora está en el exterior, esperamos que cumplan con el compromiso de acompañar con los instrumentos que el gobernador necesita".



García recordó que la ex gobernadora "contó con el acompañamiento del peronismo tres años en materia de presupuesto, ley impositiva y endeudamiento", por lo que afirmó no creer que "el bloque opositor, que tanto bregó para que el PJ acompañe en situaciones difíciles, vaya ahora a desandar el camino de su compromiso".



Además, la funcionaria rechazó que la propuesta parlamentaria contemple un "impuestazo" y expuso que "sorprende ver cómo algunos medios de comunicación nacionales no titularon de la misma manera cuando Vidal impuso un revalúo del 1000 por ciento".



"Tampoco veo que titulen con pantalla roja el aumento de la tarifa eléctrica del ex presidente Mauricio Macri, de más del 2500 por ciento", apuntó.



Luego, la ministra pidió a la oposición que tenga en cuenta que "a este gobernador lo acompañó el 52% del electorado", y opinó que "el pueblo votó otro modelo económico y productivo".



Sostuvo que "Vidal endeudó a la provincia con una tasa en moneda extranjera muy alta y en corto plazo. Esos servicios de la deuda hay que honrarlos los tres primeros meses de 2020 y el Estado tiene que tener con qué afrontarlos".



"Esta provincia quedó endeudada, con tierra arrasada y sin servicios del Estado en educación y salud. Tenemos que pagar una fiesta ajena", analizó García.



Manifestó que "se buscó una ley impositiva progresiva, que no castigue a los más vulnerables", y graficó que "el 86% del Inmobiliario Urbano no va a tener un aumento mayor a $3500 al año".



En ese tono, planteó que en el Inmobiliario Rural "se hizo una justa segmentación que preserva a los pequeños productores que tienen la producción colapsada, como los tamberos", y agregó que "esos contribuyentes no van a superar el 15%".



"Quienes tienen más de 2000 hectáreas -unos 200 contribuyentes- o producciones intensivas sí aumentarán el porcentaje de contribución, por eso decimos que es progresiva", finalizó.