Gastón Machín, ex Argentinos Juniors e Independiente, se retira del fútbol profesonal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gastón Machín, ex futbolista de Argentinos Juniors e Independiente, entre otros clubes, se retiró este domingo del fútbol profesional tras 17 años de carrera.



"¡Gracias por todo Macha! Fiel representante de nuestra Institución que hoy le dice adiós al fútbol", lo despidió en su cuenta oficial de Twitter el 'Bicho' de La Paternal, equipo en el que debutó en 2002, jugó 174 partidos y convirtió ocho goles.



El último equipo en el que se desempeñó Machín fue el Burgos de España, su única experiencia en el exterior, en la que fue compañero del ex River Plate y Argentinos Juniors Leonardo Pisculicchi.



Machín, de 36 años, jugó en Argentinos Juniors (2002-2005 y 2016-2019), Newell's Old Boys (2008), Independiente (2006-2008 y 2009), Huracán (2010-2012), Patronato (2012-2014), Instituto de Córdoba (2014-2016) y Burgos (2019).