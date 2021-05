Gastronómicos piden una ayuda provincial: “Esto es la muerte definitiva de muchos locales”

Las nuevas medidas debido al coronavirus impactarán de forma negativa en varios sectores. Uno de ellos es el gastronómico cuyo titular aseguró que esta cuarentena durante nueve días va a significar la muerte definitiva para muchos locales.

Ante esta situación, el titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, Luis Tallara, dijo en diálogo con DIARIO HUARPE que es necesaria una ayuda provincial debido a que, a pesar se recibirán el Programa de Recuperación Productiva (Repro), no será suficiente.

“Esto es la muerte definitiva así que probablemente la Provincia tendría que hacer un esfuerzo y ayudar de alguna forma porque el Repro de ninguna manera llega en forma adecuada y es difícil de implementarlo”, dijo Tallara.

En el sector son cerca de 2.500 gastronómicos los que trabajan de manera formal. No obstante, Tallara comentó que son muchos los que trabajan en la informalidad por lo que no podrán ser alcanzados por el programa nacional, “van a quedar descubiertos”.

“El Repro no alcanza, ya no hay ATP, no hay IFE, así que este sector ha quedado a la deriva. Esto es la muerte definitiva de muchos negocios”, resaltó.

Además, dio a conocer que en el último tiempo el sector informal se agrandó debido a que algunas personas se quedaron sin trabajo o tuvieron que cerrar sus emprendimientos y se volcaron a la gastronomía. “Hay mucha gente vendiendo en las avenidas o en redes, la oferta aumentó considerablemente convirtiéndose eso en una competencia informal”, comentó. Recalcó que estás personas no cumplen con las medidas de seguridad ni con las habilitaciones correspondientes.

Hasta el momento, el sector venía trabajando hasta las 00 y con un factor máximo de ocupación del 30%, lo cual reducía sus posibilidades de ingresos. Antes de esas medidas, Tallara aseguró que trabajan con un 50% menos con respecto al 2019. Mientras que, en los últimos días bajaron mucho más.

Ahora, con el cierre total van a trabajar a través del formato delivery y take away, es decir, a través de envíos o retirando la comida en los locales. No obstante, no tienen muchas expectativas ante estos formatos debido a que las experiencias que tuvieron durante el 2020 no fueron muy buenas.

La propuesta que no fue

Hace días los gastronómicos venían estudiando una propuesta para presentarle al Gobierno local debido a la suba de casos, pero ni siquiera llegaron a presentarla debido a que el jueves anunciaron las nuevas medidas y San Juan adhirió.

“Estudiábamos la propuesta de no trabajar lunes, martes ni miércoles y trabajar con servicio de mesa jueves, viernes y sábado hasta las 00, pero fue abortada con el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente”, comentó el titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos.

De qué se trata el REPRO II

El REPRO II consiste en el pago de una suma mensual por cada relación laboral existente y la reducción del 100% de las contribuciones patronales, incluyendo a los trabajadores con contratos de temporada. El monto se acreditará directamente en la CBU de los trabajadores de las empresas beneficiarias.

El monto dependerá de la actividad por la cual se solicite la asistencia. En el caso de los sectores no críticos la suma será de $9.000, en el de los críticos será de $12.000 y para el ámbito de la salud será de $18.000.