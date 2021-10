Gattoni cruzó a Cornejo, del PRO, por la denuncia contra Conti

La denuncia de Marcelo Arancibia contra Enrique Conti, el vocal del Tribunal de Cuentas acusado de participar de tareas proselitistas a pesar de que la Constitución provincial se lo prohíbe, sumó otro capítulo. Esta vez fue el vicegobernador, Roberto Gattoni, quien cruzó en duros términos al diputado Enzo Cornejo al considerar que hace declaraciones que no condicen con la realidad.

En diálogo con Estación Claridad, el presidente del PRO dijo que el Proyecto de Resolución sobre el caso Conti debería pasar a sus antecedentes y no ser tratado sobre tablas este jueves. Además, apuntó que se le debería explicar a Marcelo Arancibia que la denuncia tiene que realizarla en la Justicia y no en el Poder Legislativo.

Tras esto, Gattoni, salió con los tapones de punta y le explicó a DIARIO HUARPE que “Cornejo sale a decir cosas que no condicen con la realidad. Cornejo no asistió a la reunión de Labor Parlamentaria con los demás presidentes de bloque y hubiera sido muy bueno que participe y trabaje en la reunión para tener conocimiento de lo que se acordó con todos los presidentes. Estas comunicaciones particulares, como la denuncia contra Conti, van a conocimiento y no a los antecedentes. No hay antecedentes”.

Al mismo tiempo comentó que “la Cámara de Diputados no omite ningún juicio, hacemos lo que establece el artículo 79 de la Ley 663-E. En Labor Parlamentaria, donde no estuvo Cornejo, se aceptó la propuesta del diputado Chanampa y se sacó este proyecto de resolución”.

Para cerrar, el vicegobernador de la provincia, reiteró el mensaje para Cornejo al decir que “lamento que no haya venido a participar de Labor Parlamentaria, si hubiera venido a trabajar tendría todo el conocimiento y estaría con el conocimiento suficiente para saber qué pasó. Lamentablemente no vino y su opinión carece de contenido”.