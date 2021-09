Gattoni: “Para las elecciones generales vamos a crecer, por lo menos, cinco puntos”

Un día después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias donde el Frente Todos doblegó en San Juan a Juntos por el Cambio por apenas 5 puntos, el vicegobernador Roberto Gattoni dialogó con DIARIO HUARPE y no dudó al decir que estiman mejorar la cosecha de votos de cara a las Elecciones Generales del 14 de noviembre. En este sentido aclaró que sumarán, por lo menos, 5 puntos más de los 42 de este domingo. Además ponderó el modelo San Juan y pidió el apoyo para profundizar las políticas realizadas hasta el momento. También habló de Alberto Fernández.

¿Qué lectura hace del resultado de las PASO en San Juan?

-La lectura que hago es de múltiples factores. Por un lado la gente buscó ratificar el modelo de provincia, la necesidad de blindar a San Juan y hay un sector que prefirió votar otras cuestiones. Felizmente para nosotros prevalecieron aquellos que entienden que San Juan es un modelo a replicar, mantener y potenciar, pero obviamente hay que seguir trabajando. Obviamente nos gustaría tener mucho mayor margen en las elecciones de noviembre.

¿Qué deben hacer para estirar ese margen que hay de 5 puntos?

-Creo que hay que difundir más la necesidad de contar con diputados nacionales que defiendan y promuevan el modelo San Juan. El gobernador lo dijo en la conferencia de prensa, nosotros estamos discutiendo la autovía a Caucete por la Ruta 20, la Ruta 40 San Juan – Mendoza, terminar el Acceso Norte con el Puente de Albardón, el Presupuesto 2021 y necesitamos diputados que entiendan la mecánica, el estilo y la mirada que tiene el Gobierno de la Provincia en el Congreso y para esto necesitamos los diputados del Frente Todos.

¿Les preocupa que el porcentaje de JxC y Consenso sea mayor al del Frente Todos?

-Hay una mayoría que es del Frente Todos. Hemos ganado por 5 puntos, hemos tenido una ratificación del proyecto. Además son distintas líneas, antes estaba Dignidad Ciudadana. Yo entiendo que es muy bueno que aparezca una tercera fuerza, una tercera línea de opinión, le hace bien a la democracia. No me preocupa. En las legislativas del 2013 sacamos el 35%, en 2017 sacamos el 47% y estuvo muy cerca la oposición.

En la elección del 2017 el oficialismo creció, de las PASO a las generales, 5 puntos en promedio ¿Qué puede pasar ahora?

-Y es lo que esperamos, como mínimo, crecer eso en las Generales. Nosotros no tenemos límites, yo creo que el Frente Todos va a crecer, por lo menos, 5 puntos. No es hasta 5 puntos, creo que vamos a superar eso. Somos muy optimistas, tenemos dos meses para que en lugar de 43% sea mucha más la gente que salga y defienda el modelo San Juan.

¿Deben analizar qué pasó que no le llegaron con el mensaje a los sanjuaninos que votaron por Consenso o JxC?

-Como le digo es multicausal, se han presentado distintas cuestiones a la luz. La lectura es que hay un 43% que decidió respaldar al modelo San Juan, que entendió cuál es el modelo y la propuesta. Propuesta que es contar con legisladores que respalden y blinden a la provincia. Y hay un porcentaje menor que votó otra cuestión y que es absolutamente válida. Además es un mensaje que debemos tomar.

¿Entre las multicausas que menciona, las críticas y la gestión de Alberto Fernández influyó mucho en este resultado?

-Es probable, hay enojo, hay bronca por algunas cosas, por algunos errores cometidos a nivel nacional y eso influyó obviamente. Lo dijo el propio presidente ayer (por este domingo). En ese sentido entiendo que la población también ha votado enojada por esos errores.

¿Tras este resultado de las PASO hay quienes piden cambios en el Gabinete local, qué piensa?

-Yo no escuché nada, pero además no es una pregunta que yo pueda responder. Es una cuestión que es meramente decisión del gobernador, entiendo que no habrá cambios.

¿Alberto habló de mejorar para llegar bien a noviembre esto incluirá cambios en el Gabinete Nacional?

-Lo mismo que antes, esto es una responsabilidad exclusiva del presidente y sería una falta de respeto de mi parte opinar si hay que hacer un cambio o no. Estas son cuestiones relacionadas con quien condice el Ejecutivo Nacional y uno tiene que ser respetuoso.

¿Deben mejorar el aspecto comunicacional de la campaña?

- Nosotros hemos puesto como eje de discusión un modelo de acuerdo, de convivencia, un modelo de provincia ordenada, un modelo de baja presión tributaria. Un modelo económico y social que tuvo una fuerte impronta con el Acuerdo San Juan. Con esto debemos difundir más, que no es mejorar la comunicación sino ampliar y conquistar ese voto que todavía no nos acompañó. Con esta gente debemos trabajar, pero estamos muy satisfechos. En una elección donde hay muy pocos oficialismos que han podido sostener el voto nosotros hemos sostenido ese triunfo. Fuimos una de las cinco provincias donde sucedió esto.

¿Qué análisis hace de la campaña que pasó, fue Alberto un ancla para las administraciones provinciales?

-Yo lo dije muchas veces, creo que en esta campaña hemos discutido cuestiones que hacen enojar a la gente, pero no le resuelven los problemas, no cambian la vida de la gente. Ahora la modificación del Impuesto a las Ganancias, el acuerdo de la deuda externa privada son dos cosas que si le modifican la vida a la gente. Nosotros recibimos el país con la obligación de pagar 48.000 millones de dólares entre 2023 y 2024 y la renegociación de la deuda ayudó. Yo no me imagino una pandemia con la obligación de pagar 10 millones de dólares este año como teníamos. Entonces estas cosas que le cambian la vida a la gente, en la discusión, se pierden porque se instala por ejemplo el cumpleaños de la primera dama. Las 7.000 viviendas anunciadas en la provincia de San Juan le cambian la vida a la gente. Cuando hablamos de 7.000 viviendas, hablamos de 35.000 personas a las que se les mejora la calidad vida. Las cuestiones profundas que hemos generado en San Juan, que existan empresas que quieran venir a invertir en la provincia es por las expectativas que generamos. Esto es un modelo que lleva muchos años en la provincia y que resultados. San Juan es un modelo que se sostiene en el tiempo, hemos demostrado que es posible tener un Estado sin endeudamiento, con presión tributaria a la baja, con convivencia, no hay gritas en San Juan, no hay enfrentamientos. Nosotros tenemos una relación responsable respetuosa con la oposición y nosotros presentamos este modelo de gestión y necesitamos a los diputados nacionales que defiendan este modelo de gestión.