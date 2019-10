Género, crisis ambiental y tecnologías durante la próxima década, los ejes TEDxRíodelaPlata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El amor en los tiempos de la marea verde, la crisis ambiental, los vínculos interpersonales y con la tecnología y la potencia de los jóvenes fueron algunos de los ejes de las "charlas inspiradoras" de la 10° edición de TEDxRíodelaPlata, que entre ayer y hoy convocó a unas 20 mil personas en un evento que trasciende ampliamente lo que sucede en el escenario.



Desde dos horas antes del inicio del evento, los miles de inscriptos llegaban con sus DNI en mano para acceder al sector de Tecnópolis destinado al encuentro, se fotografiaban, dialogaban entre sí sobre las expectativas, las charlas a "las que le ponían más fichas" y participaban de las propuestas de los organizadores como "completar con una palabra qué cosas los inspiran".



Ante la sala colmada del microestadio, el evento arrancó con la interpretación de ocho jóvenes artistas de una canción acompañada de ukeleles cuyo estribillo explicaba el lema y espíritu de la edición: "en 10 años...¿quiénes vamos a ser? ¿cómo vamos a ser?".



El científico Diego Golombek y el escritor y comediante Max Goldenberg fueron los anfitriones del evento, que entre charla y charla propusieron participación al público con actividades que van desde hacer la tradicional ola hasta participar de los TEDxperiments, una propuesta de responder peguntas colectivamente en una cantidad de tiempo preciso.



Mientras en los asientos las conversaciones entre desconocidos se multiplicaban a lo largo de la jornada -parte incentivada desde el escenario y otro tanto porque es parte del espíritu de los asistentes- los 20 oradores (15 expositores de más de 10 minutos y 5 de las "nanocharlas" que no llegan a 3 minutos) disparan frases con ideas que sintetizan un recorrido intelectual o vivencial de años.



"El consentimiento de hoy es como el preservativo en los 90", sostuvo la psicóloga Débora Tajer al hablar sobre el amor y los vínculos amorosos, mientras que la activista ambiental Flavia Broffoni consideró que "cuando las instituciones y las leyes no nos protegen, el contrato social desaparece y la ciudadanía adquiere el derecho y el deber a la desobediencia civil pacífica", al referirse a la crisis climática que atraviesa el mundo.



También el tecnólogo y divulgador Santiago Bilinkis disparó algunas frases como "el riesgo de los niños no es el tiempo que pasan frente a las pantallas sino el corrimiento de los adultos", mientras que el escritor y crítico cinematográfico, Juan Sklar, también incursionó sobre el "mundo infantil" haciendo un análisis de las películas animadas, y sostuvo que "Frozen irrumpe en la discusión feminista sobre las princesas y las empodera".



A su turno, el neurocientista Enzo Tagliazucchi expuso sobre la importancia del uso de los piscodélicos para investigar el cerebro y como tratamiento para algunas patologías, mientras que el abogado Juan Cruz González Allonca compartió la pregunta acerca de si "¿El espacio es un lugar donde debemos competir o cooperar?".



La artista Ana Gallardo contó su trabajo donde el arte dialoga con el envejecimiento; el médico e investigador Alejandro Nieponice, sobre formas alternativas a la cirugía; la bióloga e investigadora Guadalupe Nogués habló de formas "no tribales" de diálogo, algo que también abordó, desde otra perspectiva, la estudiante Yael Crupnicoff.



Martín Churba propuso pensar "las telas como nuestra piel social"; Manuel Lozano, de Fundación Sí, habló de "quebrar el círculo de la pobreza"; el abogado Martín Böhmer sobre la necesidad del "lenguaje claro", y el economista Leo Piccioli sobre cómo aprender, que es mucho más que estudiar, "nos hace exponencialmente más potentes".



La estudiante Manuel Fernández Burda , pañuelo verde en muñeca, aseguró que los jóvenes están dispuestos a "poner el cuerpo" más allá de las redes, mientras que otro joven, Bruno Rodríguez, defendió la posibilidad de decidir de su grupo etario.



Finalmente, Gala Díaz Langou, experta en políticas públicas, alertó sobre "el cuidado" como trabajo"; Diego Prilusky contó sobre nuevas experiencias visuales, y la médica Laura Aresca sobre cómo acompañar en la etapa de final de vida.