Gerardo Morales: "Al gobierno que viene tenemos que ayudarlo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mostró hoy “respetuoso de la democracia y de las decisiones del pueblo” al elegir a sus autoridades, y señaló que "al gobierno que viene tenemos que ayudarlo" porque "va a tener grandes problemas”.



El mandatario radical fue consultado por la prensa sobre la situación institucional de Bolivia y lamentó "que haya terminado así, pero también es por una responsabilidad propia", en alusión a Evo Morales, quien renunció a la presidencia el domingo pasado.



“Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que se tiene que ser respetuoso de la democracia, respetuosos de las decisiones del pueblo. Muchos queríamos otro resultado de las elecciones en Argentina, pero son los resultados que hay”, afirmó sobre las elecciones presidenciales del 27 de octubre, en las que resultó electo Alberto Fernández (Frente de Todos).



“Ahora nos toca tener un rol de oposición y lo que tenemos que hacer es ayudar al gobierno que viene que va a tener no pocos problemas, sino grandes problemas”, sostuvo Morales.



Reiteró hoy que la renuncia de Evo Morales fue "claramente un golpe de Estado”, y al mismo tiempo manifestó que “estamos muy preocupados por lo que está pasando” en el vecino país, para el que pidió "la continuidad institucional y que se restablezca el orden".



“Evo ha hecho un gran gobierno que lo termina convirtiendo en un gobierno fraudulento, porque primero él mismo convoca a una consulta para que le digan si puede ser reelecto y le dicen que no, después transgrede la Constitución y después hace trampa”, expresó Morales, quieb mencionó que hay "una regla democrática del respeto de la voluntad del pueblo que no se puede transgredir, sino pasan estas cosas".