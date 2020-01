Giammattei asume el martes la presidencia de una Guatemala en crisis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El conservador Alejandro Giammattei tomará posesión el próximo martes de la Presidencia de Guatemala, un país centroamericano que atraviesa una fuerte crisis en lo social y económico, pero también en el ámbito político y judicial.



Giammattei, de 63 años, sucederá en el cargo a Jimmy Morales luego de ser electo en agosto pasado con un 54% de votos por encima de la ex primera dama Sandra Torres.



En el país hay una crisis de confianza ciudadana en las instituciones, especialmente después de la salida de Thelma Aldana como fiscal general del Ministerio Público (MP) y la expulsión del país del abogado colombiano y ex titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, ordenada por el presidente Morales, reseñó la agencia de noticias EFE.



Además, existe ya un atraso de cuatro meses en la elección de la Corte Suprema de Justicia y, durante el último semestre, el Congreso -entre otras instituciones- desobedeció órdenes de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal de la nación.



Giammattei tendrá en sus manos la reconfiguración de la política exterior guatemalteca, especialmente después de que el país y Estados Unidos firmaran un acuerdo que convirtió a Guatemala en "tercer país seguro", cuyas condiciones no se han divulgado.



En otro orden, la lucha contra la corrupción emprendida en 2015, 2016 y 2017 por el Ministerio Público y la Cicig, que acabó con el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y puso en jaque al de Jimmy Morales, fue desbaratada gradualmente en los últimos dos años por el presidente y el Congreso guatemalteco.



Giammattei tendrá en sus manos la posibilidad de retomar la lucha contra la corrupción con la misma fuerza que Morales al principio de su Gobierno, cuando se denominaba un aliado de la Cicig y pedía que lo investigaran.



Para enfrentar los principales problemas del país (pobreza, desnutrición y violencia), Giammattei necesitará propuestas concretas en cada área.



A la fecha se ha divulgado un plan de gobierno con ideas generales muy parecidas a las de administraciones pasadas y que, de la misma forma, han quedado solo en letra escrita. El mandatario electo habló en septiembre pasado sobre infraestructura, un tren rápido y un oleoducto.



Mientras tanto, seis de cada diez guatemaltecos seguirán sumidos en la pobreza y uno de cada dos sufrirá de desnutrición en su infancia, causando en muchos caños daños irreversibles para su posterior desarrollo.