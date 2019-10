Gil Lavedra: "No es deseable que los fallos trascendentes se tomen en períodos electorales"

El coordinador general del Programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, hizo un análisis sobre los últimos fallos de la Corte Suprema y estimó que no es "deseable que los fallos trascendentes" del máximo tribunal "se tomen en períodos electorales". Al participar de la presentación del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se realizó hoy en la Legislatura porteña, Gil Lavedra también afirmó que, a su entender, hubo "una utilización desmedida" del recurso de la prisión preventiva durante los últimos años. El ex integrante del tribunal que juzgó a las juntas militares fue consultado respecto del fallo de la Corte Suprema contra el gobierno nacional por la rebaja del IVA, y contestó que la decisión le parece "opinable". "Me parecen opinables aquellos (fallos) que tiene que ver con la coparticipación, yo no lo comparto. La política tributaria la sigue teniendo el gobierno nacional, qué es el que establece las alícuotas de los tributos", comentó. Gil Lavedra aclaró que si bien "siempre los tribunales pueden tomar decisiones que no gustan a los gobiernos, no es deseable que los fallos trascendentes se tomen en períodos electorales". Sobre la liberación de procesados que se encontraban encarcelados bajo el mecanismo de prisión preventiva, el jurista dijo que se trata de la "corrección de muchos excesos". "Que muchos de estos procesos están entrando a juicio hace que el encarcelamiento carezca de sentido. (Hubo) una utilización desmedida, que están siendo corregidas" por los tribunales superiores. Finalmente, respecto del proyecto de de reforma del Código Procesal Civil y Comercial, dijo que tiene una enorme trascendencia ya que "disminuye los procesos a menos de un año y, en algunos casos, ha quintuplicado el índice de resolución. Es un cambio de pardigma".