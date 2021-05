Gioja negó apoyar el proyecto para declarar reserva Manantiales: “Conseguí que no se trate la próxima semana”

José Luis Gioja fue señalado por un medio local y por el intendente Jorge Castañeda por haber apoyado el proyecto que busca convertir 370.000 hectáreas calingastinas en una Reserva Natural. En diálogo con DIARIO HUARPE, el ex gobernador negó totalmente esto e incluso aseguró que es él quien ha conseguido avances para frenar esta iniciativa en la Cámara de Diputados y adelantó que no se tratará en de la próxima sesión.

La polémica empezó con una publicación en Diario de Cuyo que manifestaba que Gioja apoyaab que Manantiales sea reserva natural de defensa y se explicaba que su firma aparecía en el despacho de la Comisión de Hacienda que aprobaba que se envíe el proyecto a comisión. Pero esto no sucedió de esta manera, según dijo el diputado. “El proyecto va a la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero como complemento y en estos casos se da por hecho que los proyectos que firma el presidente de la comisión y que tienen otras dos que la encabezan directamente pasan y no se tratan”, afirmó Gioja.

Por esto, aseguró el diputado, él no realizó ninguna declaración de apoyo en particular y en cambio desde que se enteró de que estaba en la Cámara Baja se encuentra trabajando en esto. “Cuando me enteré de que quieren tratar este tema me puse a trabajar” aseguró y dijo que hubiese sido clave tratar el tema cuando Juan Cabandié, ministro de Ambiente de la Nación, estuvo en San Juan. “No sé por qué no lo hablaron cuando vino a San Juan, si era un tema central”, dijo.

A pesar de esto, las críticas al diputado nacional llegaron incluso de la mano de Jorge Castañeda, el intendente de Calingasta. El funcionario publicó un mensaje muy duro en sus redes sociales este lunes contra el ex gobernador y la ex diputada Daniela Castro, quien es funcionaria del ministerio.

“Repudio el accionar de la Ex Diputada Nacional por San Juan, hoy Secretaría de Defensa Nacional Daniela Castro y del Diputado Nacional por San Juan, José Luis Gioja” aseguró en su mensaje el calingastino y agregó que “con su accionar en el desarrollo de dicho Proyecto, están perjudicando las actividades Productivas que se desarrollan en la zona y con ello a todo el Departamento Calingasta”.

Gioja dijo que está trabajando en “una estrategia inteligente” para que no se apruebe el proyecto y dijo que ha tenido buenos resultados hasta el momento. “Hablé con las autoridades del bloque y en un principio y hemos quedado en tratarlo más adelante”, explicó. La idea, aclaró el funcionario es que no ingrese como lo hizo a la comisión que integra, como un proyecto secundario que se votaría tras otros más resonantes, sino tratarlo en particular, abrir el debate y que la provincia tenga la oportunidad de defender su postura.

Explicó que al final de la mañana del lunes acordó con “Cristina Álvarez de Rodríguez, que es la secretaria parlamentaria del bloque, no tratarlo en la próxima sesión”. También dijo haberse comunicado con el presidente de la Comisión de Defensa para poder explicarle por qué declarar reserva esa zona es un perjuicio para la provincia. Y ya confirmó que discutirá los mismos puntos con el presidente del Bloque Máximo Kirchner, con quien confía llegar a un acuerdo.

Gioja aseguró que con este acuerdo tendrán tiempo para plantear una alternativas, también mostrar que no es viable lo que proponen porque además de afectar la economía local “no está totalmente delimitado”, por lo que falta información. También citó un proyecto que ya venía fraguándose en San Juan: “Leonardo Gioja tiene un proyecto para que se convierta en Parque provincial, que es con lo que hay que oponerse a la Nación”, ejemplificó y dijo que “hay que dar una discusión inteligente”.

El diputado contó que durante su gestión de 12 años a cargo de la provincia hubo una propuesta similar, cuando querían declarar la zona Parque Nacional y pudieron frenarlo. “Hicimos mucha fuerza para que nos lo transfirieran de vuelta a la provincia”, recordó, pero lo lograron porque Defensa no quiso volver a manos sanjuaninas el terreno. “Proponíamos definir una zona de maniobras y que el resto vuelva a la gestión local, porque eso es una zona de entrenamiento militar, pero no necesitan 400.000 hectáreas para eso”.