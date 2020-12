Gioja: "No podemos negarle el derecho a nacer a nadie"

El diputado nacional por San Juan, José Luis Gioja, habló entrada la madrugada en el debate por la legalización del aborto en la Cámara Baja del Congreso de la Nación y en su alocución ratificó su voto negativo al proyecto.

En esta línea, Gioja evocó su discurso del 2018, primer vez que se trató el proyecto en Diputados y donde votó de igual manera, y pidió que se agregar la versión taquigráfica de aquel entonces.

"Sigo sin entender la insistencia de las personas que siguen justificando que esta ley, que hoy estamos debatiendo, defienda algún derecho", afirmó el ex gobernador por San Juan y agregó inmediatamente: "Cada vez que escucho esto no puedo dejar de pensar ¿Cómo es posible defender el derecho de la libertad desestimando otro? El derecho fundamental que es el derecho a la vida. El que está concebido para nacer tiene que nacer, no hay en el ciclo de la naturaleza ningún ser vivo que frene o detenga lo que tiene que nacer a la vida".

"Podemos y debemos seguir trabajando en temas de salud, educación, justicia social, pero no podemos seguir usando el derecho a unir ni la pobreza ni la libertad como jutificativo para creernos dueño de la vida del otro, porque la vida no nos pertenece porque nos fue dada y nos corresponde cuidarla", comentó el sanjuanino.

A su vez, Gioja hizo alusión al papa Francisco: "de lo que se trata presidente (Ndr: por el presidente de la Cámara de Diputados), es de cuidar la vida, todas las vidas, tal como el papa Francisco nos está insistiendo en sus escritos y discurso".

"Quienes defienden esta ley suelen invocar con frecuencia el derecho a elegir y nadie en su sano juicio puede ir en contra de esto, pero ese derecho a elegir no justifica decidir sobre la vida de los demás, por eso por convicción, por educación, por mi formación, por ser de izquierda y ser peronista es que insisto en defender las dos vidas y todas las vidas", agregó.

Gioja respaldó su decisión en el respaldo del instrumento jurídico nacional e internacional que protegen el derecho a nacer. A la vez que citó al fallecido expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que era médico, en sus dichos sobre el aborto.

"La eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde su concepción al nacimiento es precisamente lo que el papa Juan Pablo II definió que no podía ser", dijo Gioja en el último tramo de su aloción.

Por último, ratificó su no al proyecto y defendió ante el recinto la voluntad del presidente Alberto Fernández de presentar el proyecto para ser debatido.