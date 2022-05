Gioja salió a criticar a Milei y pidió apoyo para el justicialismo

Falta un año para las elecciones presidenciales en el país y el juego de los potenciales candidatos ya está vigente. Uno de los primeros que se postuló para ocupar el sillón de Rivadavia, fue el economista y libertario, Javier Milei, cuya figura pública continúa creciendo gracias a sus intervenciones en los medios y las presentaciones que viene realizando con su militancia. Sin embargo, sorprendió cuando el diputado nacional justicialista, José Luis Gioja, salió a cruzarlo.

En un acto partidario realizado en Pocito, el exgobernador de San Juan y también expresidente del Partido Justicialista nacional, cruzó al movimiento libertario y a Milei, aunque sin nombrarlo específicamente. "Cuando hay crisis aparecen estas cosas raras, aparece un tipo que se despeina arriba de los escenarios, que salta arriba de los escenarios y que genera, no se, alguna actitud que los medios lo levantan y que hace que muchos jóvenes se confundan y estén y crean que esa es la solución", aseveró el sanjuanino.

En un breve video publicado en sus redes sociales, Gioja se expresó contra el líder político que cobró aún mayor relevancia en el último tiempo gracias al sorteo de su sueldo como diputado nacional.

Tras asegurar Gioja que la alternativa libertaria no es la solución, el sanjuanino dijo que "la solución es levantar bien alto la celeste y blanca, la solución dejar los personalismos y por eso aquí no hay giojismo, aquí hay sanjuaninismo, aquí feminismo, aquí hay celeste y blanca, aquí hay justicialismo, aquí hay amor". Además, no dejó pasar el momento para agradecer "a Néstor y a Cristina Kirchner".