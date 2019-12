Gobierno porteño ofreció a residentes revisar la ley sancionada y discutir puntos conflictivos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno porteño ofreció hoy a los médicos residentes y concurrentes revisar la ley sancionada por la Legislatura porteña y trabajar en forma conjunta en aquellos puntos conflictivos como la cantidad de horas semanales y la remuneración de un médico de planta.



Durante una reunión con la ministra de Salud, Ana María Bou Pérez los médicos volvieron a reclamar el veto a la ley sancionada y su participación en la elaboración de una nueva normativa mientras ratificaron el paro por tiempo indeterminado en los hospitales porteños.



Bou Pérez sostuvo a Télam que les ofreció a los residentes “realizar una revisión de la ley” y que “todavía están a tiempo” de trabajar sobre los artículos que tuvieron más rechazo.



“Los invitamos para poder escucharlos y para ver si había una posibilidad de negociar ante la mirada de la ley. Les ofrecí presentar una comisión o grupo de revisión ya que todavía estamos a tiempo para trabajar con ellos en los artículos que generaron más rechazo”, dijo Bou Pérez.



Y agregó: “El ministerio quiere tratar de solucionar este problema. Los residentes son muy importantes para los hospitales porque su trabajo es fundamental. Nuestra postura es ir hacia adelante para trabajar en conjunto”.



Sobre los principales reclamos, que fueron la cantidad de horas y la remuneración percibida, la funcionaria aseguró que se puede reglamentar.



“Ellos piden una remuneración acorde en relación al medico de planta, que es algo que se puede reglamentar. También la cantidad de horas se puede reglamentar y ver como se puede distribuir”, expresó y agregó: “No comunicamos bien ni a tiempo los puntos de la nueva ley".



Por su parte, Fernando Rovira Ruiz, jefe de residencia de psiquiatría infantil del Hospital Elizalde, dijo que la ministra "nos dijo que podía contar con nosotros y plantear los puntos que nos parecían mal. Le dijimos que queríamos que la ley se vete y que se trate nuevamente por profesionales involucrados como los residentes, concurrentes y las personas de capacitación de cada hospital, que son las que arman nuestros programas y no fueron consultados, por eso la ley incurre en varios errores”.



Rovira Ruiz indicó que “la ley nos trata como estudiantes de medicina y no como los trabajadores que somos. También desprenden nuestras paritarias de las de los médicos de planta y no sabemos cómo se van a calcular”.



“Además plantea suspensiones sin goce de sueldo y despidos -afirmó- y califica a las residencias como trabajos transitorios”.



En tanto, Carolina, residente del Hospital Santojanni, destacó como “histórico” el reclamo de sus colegas y calificó de “injusta” la ley sancionada.



Las asambleas de los diferentes hospitales públicos porteños decidieron en conjunto continuar con el paro por tiempo indeterminado y realizar una serie de actividades para visibilizar sus reclamos.



Mañana, que coincide con el Día del Médico, instalarán desde la mañana una carpa blanca en la sede del gobierno porteño, ubicada en la calle Uspallata 3100 del barrio de Parque Patricios y el jueves se llevará a cabo un festival con diferentes músicos y personalidades de la cultura.