Gobierno prepara un desembolso para ayudar a los municipios a pagar el plus

Todavía no se define el monto, pero la decisión política está tomada: el Gobierno provincial asistirá económicamente a los municipios, para que puedan pagarles a sus empleados un plus navideño. El dinero saldrá de un fondo especial y es posible que se repitan los criterios de distribución que se usaron para cubrir el último aumento salarial. La ayuda es clave, sobre todo para las comunas que dicen que por sí solas no pueden cumplir con el adicional.

El primero en conceder un plus de fin de año fue el Ejecutivo provincial, que les pagará a sus trabajadores un monto de $12.000 en dos veces. Después se sumaron el Poder Judicial y el Poder Legislativo con idéntica cifra y ahora, los que buscan seguir el mismo camino son los municipios.

La mayoría de los intendentes prefirió no expedirse hasta no saber si habrá una ayuda desde la administración de Sergio Uñac. Supeditan todo a que un aporte extraordinario que venga de Paula y Libertador y que ya empezó a tomar forma.

El gobernador Sergio Uñac ya resolvió el giro de dinero a los municipios, con el objetivo de que los empleados municipales también tengan un extra a fines de 2020. En Hacienda hacen los cálculos y se estima que a fines de la semana que viene tendrá todo listo.

El dinero saldrá del Fondo de Emergencias Municipal (FEM), pero aún no se sabe cuánto. Antes de hablar de la cifra global, el Gobierno quiere ver cuánto le queda en ese fondo después de transferirles a las comunas la tercera cuota correspondiente al aporte para que les paguen a los trabajadores el aumento de haberes del 8% que se autorizó en octubre. De esa cuenta dependerá si hace falta echar mano a fondos de rentas generales.

Tampoco se sabe cómo se repartirá la plata. Una de las posibilidades más firmes que bajaran en el segundo piso del Centro Cívico es distribuir el 50% de acuerdo a la cantidad de empleados de la planta estable de cada municipio y la otra mitad, en base al índice de coparticipación.

En función de la autonomía que tienen, los municipios pueden resolver de cuánto será el plus para sus trabajadores. Por lo pronto, antes de conocerse el aporte de la provincia, al menos públicamente, los intendentes de Capital, Rawson, Pocito y Chimbas dieron cuenta de que los de planta permanente embolsarán $12.000, al igual que sus colegas de la administración pública provincial.

Así las cosas, el plus de fin de año vuelve tras 3 años. Se abonó por última vez en 2017 después se usó la cláusula gatillo que les permitió a los estatales contar con incrementos periódicos que emparejaron sus haberes con la inflación.

Cifra

540

Millones es el extra que le significará al Ejecutivo provincial el pago del plus para sus empleados.