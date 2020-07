Gonzalo Molina regresó a los entrenamientos

Luego de mucho tiempo sin poder subirse a su bicicleta, el biker sanjuanino Gonzalo "Chalo" Molina volvió a los entrenamientos y se sintió como un niño con juguete nuevo a la hora de poder girar en el circuito rawsino.

El propio "Chalo" dice: “Sinceramente no recuerdo la última vez que estuve aquí”. Es notoria su satisfacción por regresar a su querida pista, ese renovado recinto deportivo en el que a diario (previo al confinamiento) enseña toda su sabiduría a niños y jóvenes.

Antes de que Chalo comience con su rutina del día, fue entrevistado para conocer cuáles son sus sensaciones y cómo continuará su trabajo.

- Chalo, ¿en qué momento de tu preparación irrumpió la pandemia?

- Lamentablemente llegó en un muy mal momento, a falta de pocos meses para los Juegos Olímpicos. Era un momento de muchas competencias que daban puntaje y se definía todo. Y el confinamiento comenzó una semana antes de iniciar el Sudamericano acá en San Juan.

- ¿En qué situación estaba tu clasificación a los Juegos?

- Aún faltaba, pero muy poco. Estábamos en los últimos meses. Hasta ese momento estaba muy bien posicionado, primero en el ranking.

- ¿Qué postura tomará la Federación, respetará las ubicaciones de los deportistas en el ranking?

- Hasta el momento no hay una confirmación oficial, no lo sabemos. Estamos esperando información para saber si las competencias que quedaron pendientes se harán o no. Aún no sabemos qué parámetros tomará la Federación y cómo definirá los representantes de cada país en los Juegos.

- ¿Has mantenido contacto con colegas de otros países o continentes?

- En la mayoría de otras partes del mundo ya están volviendo a entrenar, hace un mes más o menos que están. El único país que no dejó de entrenar fue Estados Unidos. Seguramente para ellos esto será una ventaja.

- ¿Cómo fueron tus días cuando comenzó el aislamiento?

- En un principio seguí entrenando en casa, por lo que era por dos semanas. Traté de meterle lo más que se podía y tenía en casa. Después el no entrenar en la pista me desmotivó mucho. No tenía esas ganas de entrenar. Un día entrenaba, otro no. Luego la Secretaría me entregó elementos para seguir con esos entrenamientos. Hice trabajos de pesas y con el rodillo.

- ¿El confinamiento te afectó la alimentación y/o el descanso?

- Sí me afectó mucho con los horarios para descansar. Luego en las comidas y los demás no, no. Me he estado alimentado bien, comiendo sano, si bien no era una dieta estricta, era equilibrada.

- ¿Recordás la última vez que estuviste acá en la pista?

- (Risas). Sinceramente no lo recuerdo. Tiene que haber sido unos días antes que inició el confinamiento.

- ¿Se puede poner en palabras las sensaciones de volver a este lugar?

- Son muchas las palabras, pero se resume en felicidad. Esto es hacer a lo que a uno le gusta. Hoy vuelvo a sentir adrenalina y motivación por entrenar. Nunca en mi vida estuve parado tanto tiempo. A esto no lo viví jamás. Es difícil pero bueno, habrá que seguir trabajando.

- ¿A qué te vas a aferrar para lograr tu objetivo?

- Siempre que me pongo un objetivo y lo deseo con todo mi corazón y mi alma. Lo deseo muchísimo y trabajo para ello.

Fuente: Secretaría de Deportes