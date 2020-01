Governo adverte que incidentes na Venezuela são "inadmissíveis para a convivência democrática"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O governo argentino advertiu hoje que os incidentes produzidos na Assembleia Nacional da Venezuela (ANV) são "inadmissíveis para a convivência democrática" e configuram um "novo obstáculo para o pleno funcionamento do Estado de Direito".



O Ministério das Relações Exteriores manifestou, através de um comunicado, que "são inadmissíveis para a convivência democrática os atos de intimidação sofridos por deputados, jornalistas e membros do corpo diplomático, ao momento de procurar entrar ao recinto da ANV, para escolher as novas autoridades da diretoria".



Por isso, o governo de Alberto Fernández pediu "recuperar o diálogo entre as forças políticas da Venezuela em um marco de pleno respeito das liberdades e os mecanismos institucionais" para "aliviar o padecimento de milhões de venezuelanos dentro e fora do país".



Além disso, o Governo fez um pedido para "as democracias do mundo para que ajudem a facilitar esse processo de diálogo para que a Venezuela possa recuperar em breve a normalidade democrática que historicamente caracterizou ao referido país".



"O resguardo da independência dos poderes e das imunidades dos parlamentares são condições indispensáveis para o normal funcionamento do sistema democrático", concluiu o texto.