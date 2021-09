Gracias a una serie de Netflix, una niña sanjuanina descubrió que su tío abusó de ella y lo denunció

Una niña de ocho años llevó ante la justicia a su tío luego de ver una serie de Netflix y darse cuenta que ese hombre la había abusado una noche que se quedó en la casa de su padre. Se trata de la serie "Mariposa de barrio", en esa plataforma

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de enero del 2021, aparentemente, en un contexto de reunión familiar y festejo. La niña, identificada como G.V.Z.R. (su nombre permanecerá oculto para resguardar su identidad e integridad) estaba ya en la cama durmiendo cuando el “tío Huevo", un hermano adoptivo de su padre y como ella lo conoce, ingresó a la habitación y se metió en su cama.

Acto seguido, comenzó a manosearla y tocar sus partes íntimas en la habitación donde duerme en casa de su padre, puesto que ese día le tocaba pasar la noche con él. El “tío Huevo”, cuyo nombre no será revelado para proteger la integridad de la víctima, tiene 37 años y vive con el padre de la menor.

Fue entonces cuando el pasado 17 de mayo, mientras la niña veía una serie de Netflix sobre abusos sexuales vividos en un contexto intrafamiliar por la protagonista dela serie, se dio cuenta de que todo aquello no era normal y que debía contárselo a su madre. Y así lo hizo.

La serie en cuestión es una reseña biografica de la cantante mexicana Jenni Rivera y su pasado de abusos dentro su familia. En la historia muestra la dificultades que la mujer tiene para alcanzar el éxito como cantante mediando con esos abusos.

Luego de almorzar, le dijo a su madre y a su abuela que tenía que contarles algo. Entonces, fueron hasta una habitación apartada y la niña confesó lo que el “tío Huevo” hizo. Inmediatamente, la madre de la niña fue a hacer la denuncia y la Unidad Fiscal Anivi (Centro de Abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas) tomó el caso, imputando al hombre por abuso sexual.

Por esta razón, y en un juicio abreviado, el “tío Huevo” fue condenado a tres años de prisión condicional (no irá a la cárcel) y no deberá acercarse a la víctima, además de cumplir reglas de conducta si no quiere ir a la cárcel.