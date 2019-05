Graciela Alfano debutó como panelista

Debut televisivo en el rol de panelista para Graciela Alfano quien comenzó a trabajar en el programa “Los ángeles de la mañana” que se emite por Canal Trece. La mediática utilizó sus redes sociales para compartir un momento destacado de su primer día y marcarle a Ángel De Brito una diferencia con su antecesora, Cinthia Fernández.

Desde la producción de De Brito, la arrobaron en un video en el que ella le cuenta al público que le pusieron el micrófono que usaba Cinthia: "Pero, por favor... tengo el de ella, me decís mucho número uno pero me ponés el de ella". Se ve que no era un show para la pantalla chica porque cuando vio el material en el que la habían mencionado expresó una risa maléfica.