Gramajo: “Sería irresponsable si pienso con la urna en la cabeza del 2023”

El jefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito en Canal 5 Telesol y fue contundente al decir que, más allá de que transita su último mandato al frente del municipio, no piensa en qué papel jugará en 2023. Además ponderó el triunfo logrado por el Frente Todos en las elecciones del domingo 14 al considerar que “consolidó la conducción del gobernador Uñac”.

“En 2023 no me veo haciendo otra cosa que no sea política, pero sería absolutamente irresponsable de mi parte si estaría pensando con la urna en la cabeza. Hoy las necesidades de los chimberos están en primer lugar y las fuerzas están puestas ahí”, dijo Gramajo con relación a su futuro político. Al ser consultado sobre si le gustaría ser compañero de fórmula de Uñac en 2023, en el caso de que decida buscar un tercer mandato, apuntó que “no pienso eso. Obviamente vamos a patear la calle para apoyarlo”.

Gramajo también analizó el ajustado triunfo logrado en las urnas contra Juntos por el Cambio al decir que “realizamos una gran elección, hemos ganado bien. Los sanjuaninos ratificamos el rumbo de la provincia y consolidamos el liderazgo de Uñac”.

Sobre si fue Chimbas el departamento que más aportó en la victoria del Frente Todos reconoció que “todos los departamento, donde somos gobierno y donde no, hemos sumado una cantidad de puntos para construir un gran triunfo en la provincia”.

También habló del futuro de Chimbas y si dejará a su esposa, la concejal Daniela Rodríguez, como candidata al señalar que “el PJ es la Columba vertebral del frente y en el marco del acuerdo aportaremos un candidato que pueda representar la continuidad del proyecto político en Chimbas. En el departamento hay varios hombres y mujeres que tienen la capacidad de conducir. Daniela es concejal, tiene una gran militancia social y es parte de un proyecto donde también hay muchos que están en la misma condición”.

En este sentido y al ser consultado sobre la posibilidad de que el peronista de Chimbas vote a un bloquista, ya que el diputado Andrés Chanampa dijo que pretende ser candidato, sentenció que “la que define es la gente”.

En sus zapatos

¿En 2023 si fuese el gobernador Uñac se presenta por un tercer mandato o busca un cargo nacional?

-Yo creo que Sergio tiene la posibilidad de un tercer mandato en la provincia y obviamente que lo acompañaremos y vamos a patear la calle para que pueda seguir.

El trofeo

¿A quién le da el trofeo al mejor dirigente político de este 2021?

-El mejor dirigente político del 2021 es para el gobernador Uñac, hizo una gran elección, trabajó muchísimo en el marco de la pandemia, del terremoto, de la sequía y de a poco vamos recuperando la economía y el trabajo. En un año muy difícil manejó la provincia de la mejor manera.

Pregunta Personal

¿Si pudiera volver el tiempo atrás, qué cambiaría de su vida?

-Siempre hay arrepentimientos, hay muchas cosas que corregir. Seguro hubo decisiones que no fueron las mejores.