Gran demanda de hospedaje de brasileños y argentinos en Lima para la final de la Liberadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Brasileños y argentinos encabezan el top 5 de extranjeros que visitarán Lima el fin de semana del 22 al 24 de este mes, cuando la ciudad será sede de la final de la Copa Libertadores entre River y Flamengo, según estadísticas de una de la mayores agencias de viajes globales on line.



La lista de cinco nacionalidades que generan mayor demanda de hospedaje para esos días, que encabeza Brasil, se completa con turistas de Chile, Perú y Norteamérica (no especifica países), señalan los datos de Booking.com.



Si bien el informe no menciona la final de la Libertadores, fuentes vinculadas a esta empresa de e-commerce internacional señalaron a Télam que ese es el motivo de la gran demanda.



Hasta principios de octubre, el partido se iba a jugar en Santiago de Chile, pero tras la crisis política y social surgida en ese país se dispuso que la sede fuera Lima y entonces se dispararon las reservas desde Brasil y Argentina.



La mayoría de los turistas de ese fin de semana eligió hospedarse en hoteles, seguidos por los que alquirán departamentos y luego las preferencias ubican a hostels, casas de familia y alojamientos bed&breakfast.



El movimiento genera buenas expectativas en el sector turístico limeño, ya que la ciudad cuenta con muchas atracciones, que van desde su arquitectura, naturaleza, cultura e historia hasta su comida, que le dio un lugar destacado como una de las mejores capitales gastronómicas del mundo.



"Por lo tanto, presenta un gran atractivo para el 80% de los viajeros argentinos que quieren comer productos locales cuando están de viaje", señala el informe de Booking.