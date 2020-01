Gremio ratificó alerta y movilización ante posibles despidos o retiros en Jetsmart

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Unión de Empleados de Norwegian (UNEN) Argentina informó hoy que "no hubo aún acuerdo o preacuerdo escrito, acta o avances" respecto de "la propuesta oficial de las autoridades de JetSmart para implementar un sistema de 'novación' de contratos para aquellos trabajadores o un convenio de despidos o retiros voluntarios", por lo que ratificó el estado de "alerta y movilización" y convocó a asambleas para los próximos días.



La conducción del sindicato reconoció que existe "una propuesta oficial para la 'novación' de contratos o para implementar despidos o retiros voluntarios", y aclaró que "no hubo aún acuerdo o preacuerdo por escrito, un acta o algún avance" respecto de la iniciativa.



"La propuesta de JetSmart abarcaría a aquellos trabajadores que no deseen continuar bajo las actuales condiciones contractuales de la firma", señaló la organización sindical.



Luego de varias reuniones entre el sindicato y los directivos de ambas compañías, la UNEN denunció "ausencia de sensibilidad y de valoración del esfuerzo del personal afectado y de sus familias", por lo que ratificó el estado de "alerta y movilización" y adelantó la realización de asambleas para los próximos días en los lugares de labor.



"La idea es informar a los trabajadores respecto de la situación laboral existente. Durante todo el período de la gestión anterior, la asociación sindical mantuvo el diálogo y la paz social y logró acuerdos sin recurrir a conflicto alguno", puntualizó el documento gremial.



Por último, señaló que las autoridades de JetSmart "no parecen dispuestas a ofrecer el mismo trato", por lo que el sindicato las responsabilizó por "cualquier afectación o demora en las programaciones de los vuelos que pueda provocar un posible conflicto".