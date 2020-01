Gremio tucumano de la salud convocó a una huelga de 48 horas en defensa de cláusula gatillo

El personal agrupado en el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) de Tucumán paralizará las tareas durante 48 horas mañana y el jueves en todos los hospitales públicos, con concurrencia a los lugares de labor y sin movilización, en reclamo de "la continuidad de la aplicación de la cláusula gatillo sobre los salarios".



Un documento gremial sostuvo hoy que "el sector de la salud exige la inmediata apertura del diálogo con el gobierno provincial" y ratificó su respaldo a "la cláusula gatillo salarial".



La organización sindical había convocado a una huelga la semana anterior y, como ocurrió entonces, en este caso la protesta se realizará con "la atención de las urgencias, las internaciones y la provisión de leche y remedios para quienes sufran males crónicos".



Adriana Bueno, secretaria general del Sitas, afirmó hoy que el gremio "debió salir a la calle porque no fue atendido" y, ahora, ejerce "sus derechos por el acuerdo paritario firmado".



"Se rubricaron ocho acuerdos en la mesa de negociaciones. Si no se cumplen las cláusulas, se impone salir a reclamar esa exigencia", puntualizó el documento gremial.



La asamblea interhospitalaria del 15 de enero último había decidido "el quite de colaboración para el caso de no haber respuestas", y aclaró que el sindicato y los trabajadores procuran ser convocados porque desean "ser parte de la solución”, señaló.