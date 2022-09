Grieta de los docentes autoconvocados: marcha para algunos, clases para otros

Si bien el Gobierno provincial llegó a un acuerdo con los sectores gremiales docentes, después de que se anunció un aumento salarial de 35% a pagar en cuatro tramos y la aplicación de la cláusula gatillo en enero y febrero si la inflación licúa el 100% de incremento anual que terminarán recibiendo los estatales, el grupo conocido como los docentes autoconvocados no se mostraron conformes con la propuesta y el pasado martes se concentraron nuevamente en el Centro Cívico.

Sin obtener una respuesta favorable al petitorio entregado durante las negociaciones, este martes se dio a conocer una nueva medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo para este miércoles a las 9 de la mañana. Pese a la convocatoria, una parte del grupo mostró su negativa y eligió continuar con el dictado de clases normal.

"Se está dando una interna entre los mismos docentes autoconvocados, pero principalmente por temor. Desde el Gobierno hicieron efectivo el descuento del día en la marcha pasada y ya fueron advertidos que lo mismo va a pasar este miércoles si deciden faltar a las aulas. Nos hicieron llegar el rumor de que el descuento de esta segunda marcha entraría en el mes de septiembre y es entendible que muchos no quieran participar. La situación no está para perder plata", dijo un docente autoconvocado a DIARIO HUARPE, quien prefirió no identificarse por temor.

En un relevamiento hecho entre los mismos docentes autoconvocados asegura que la convocatoria en esta oportunidad será mucho menor que las multitudinarias marchas pasadas. "Respetamos la decisión de cada uno de ellos, pero sabemos que el número será menor. Muchos de ellos eligieron asistir a clases y no perder el día. No pueden permitirse un doble descuento en el mismo mes", aseguró el docente.

De esta manera, las escuelas estarán abiertas, pero será responsabilidad de cada docente mantener comunicación con los padres y definir cuál será su postura frente a la convocatoria.