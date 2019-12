Grosso, por Cambiemos: "No quieren colaborar para salir del desastre que dejaron"

El diputado nacional Leonardo Grosso acusó hoy a la oposición encarnada en Juntos por el Cambio de poner "argumentos falaces" para no aprobar la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva al sostener que "no quieren colaborar para salir del desastre en el que nos dejaron tras la gestión de Mauricio Macri".



Grosso formuló sus declaraciones en El Destape Radio a pocas horas del inicio del tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados, tras una jornada de más de diez horas realizada ayer en sesiones plenarias, donde el oficialismo logró el dictamen reglamentario para su tratamiento.



"Siempre tienen una excusa para no sacar una ley que es necesaria para salir del desastre en el que nos dejaron tras la gestión de Macri: primero amenazan con no dar quórum, después hablan de superpoderes, y el argumento más falaz es que queremos congelar los haberes de los jubilados", enumeró Grosso.



Y se detuvo en lo que consideró "en el más falso de todos, que es cuando dicen que pretendemos un congelamiento de las jubilaciones, cuando la ley plantea dejar la fórmula que aprobó Cambiemos hace dos años, a los tiros, en la puerta del Congreso, algo que recordamos todos", manifestó.



Grosso amplió con que esa medida generó "un saqueo que le permitió al Estado ahorrarse 100 mil millones de pesos a costa de los jubilados, por eso proponemos suspender esa fórmula, no suspender los aumentos".



"Proponemos suspender la fórmula y aumentos en diciembre y enero, y luego cada tres años, hasta decidir una nueva fórmula que permita superar la inflación y la capacidad de compra", finalizó el legislador.