Guaidó pretende quitarle al gobierno venezolano la señal de Telesur por considerarla "terrorista"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció la creación de una comisión con la que espera arrebatar al gobierno de Nicolás Maduro el control sobre la señal del canal multiestatal Telesur bajo el argumento que "promueve a grupos terroristas, la desigualdad y la desinformación".



"Tras evaluar las opciones jurídicas e institucionales pertinentes, he tomado la decisión de iniciar un proceso de reorganización y rescate de Telesur para ponerlo al servicio de la verdad, la pluralidad, la democracia venezolana y regional", indicó Guaidó anoche en Twitter.



En una veloz y contundente réplica, la presidenta de Telesur, la periodista colombiana Patricia Villegas, reaccionó a los pocos minutos en la misma red social expresando que "el diputado habla de lo que no sabe y claramente no entiende. Lo suyo son las fotos en la frontera con los Rastrojos (organización narcoparalmilitar de Colombia) y como salta verjas. Nosotros, seguimos".



Guaidó explicó que la "Comisión Presidencial para la reestructuración de Telesur" estará conformada por un equipo cuyos nombres serán anunciados en los próximos días, pero adelantó que se trata de "profesionales con experiencia e independencia quienes dirigirán el proceso para poner la señal al servicio de la libertad".



"La Comisión asumirá la tarea de coordinar con los aliados de la región para iniciar el proceso de sustitución efectiva de la señal actual por un nuevo contenido plural y democrático que pueda ser transmitido y sintonizado progresivamente dentro y fuera de Venezuela", agregó.



Guaidó había adelantado el sábado, durante una asamblea callejera en el oeste de Caracas, que haría anuncios "para recuperar la señal de Telesur", el canal fundado hace 14 años, que cuenta con la participación de Nicaragua, Bolivia, Uruguay, Cuba y Venezuela.



Según Guaidó, esta estación defiende a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999, y a sus aliados políticos en el mundo "promoviendo a grupos terroristas, la desigualdad y la desinformación".