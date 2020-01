Guaidó se reunió con Pompeo en Bogotá y mañana iniciará una gira por Europa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió hoy en Bogotá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y mañana iniciará una gira en la que visitará al menos Londres, Bruselas y Davos.



Guaidó conversó con Pompeo al margen de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, tras haberse reunido anoche con el presidente de Colombia, Iván Duque.



El diputado afirmó que en su país “hay una dictadura brutal que ha perseguido a miles” de opositores y disidentes.



“Estamos hoy luchando en Venezuela contra grupos armados, paramilitares” pero “hay un país unido por la democracia”, subrayó Guaidó en conferencia de prensa junto a Pompeo.



El secretario de Estado sostuvo que el gobierno de Maduro “destruyó vidas, familias, y agregó a su régimen de terror trabajar con organizaciones terroristas”, por lo que “ahora lidera una operación que parece la de un cartel más que otra cosa”.



“Eso no es bueno para Venezuela y para los países cercanos”, agregó Pompeo, según el diario caraqueño El Nacional y la agencia de noticias EFE.



Colombia y Estados Unidos son dos de los cerca de 60 países que desconocen el mandato actual del presidente Nicolás Maduro por considerar que surgió de elecciones irregulares y reconocen a Guaidó como mandatario interino de Venezuela nombrado por la AN, de mayoría opositora.



Por otra parte, Guaidó ratificó que mañana estará en Londres y el miércoles visitará en Bruselas al alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell -quien más temprano había anunciado esa reunión-, y confirmó que asistirá al Foro Económico Mundial, en Davos, sin dar más detalles de su agenda.



“La lucha por la democracia no tiene momentos; busca vías, busca alternativas, refuerza los mecanismos ante una dictadura que no ha tenido ningún pudor en infiltrar diferentes organizaciones”, explicó Guaidó cuando fue consultado sobre sus próximos pasos.



El viaje representa un desafío para el líder opositor, quien tiene prohibido salir de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, controlado por el chavismo).



Entre febrero y marzo pasados, Guaidó realizó otra gira por varios países -incluida la Argentina- después de quedar varado en el lado colombiano de la frontera tras el intento fallido de ingresar alimentos y medicinas a Venezuela en concepto de ayuda humanitaria.



Regresó a Caracas gracias a un operativo en el que diplomáticos de los más de 50 países que lo reconocen como jefe del Estado fueron a buscarlo al aeropuerto internacional de Maiquetía y lo acompañaron en caravana hasta el centro de la ciudad.



Meses después, sin embargo, esa escapada le costó un escándalo, cuando se publicaron fotos de él junto a supuestos paramilitares colombianos que lo habrían ayudado a cruzar de Venezuela a Colombia.