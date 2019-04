Guardavidas en pie de guerra por el pase a planta permanente

La situación no da para más. Ya no quieren más promesas. Los guardavidas están en pie de guerra y exigen, de una vez por todas, el pase a planta permanente del estado provincial. El miércoles, de no mediar ningún cambio de último momento, mantendrán una reunión con el director de Náutica, Miguel Jofré, donde le pedirán además la reincorporación de trabajadores despedidos. De los 80 guardavidas que forman parte del Estado, 60 son becados y no cuentan con Seguro de Vida, ART y Obra Social.

El reclamo de los guardavidas no es nuevo. Desde hace tiempo vienen reclamando por una estabilidad laboral que, además, le posibilite contar con beneficios sociales que hoy no tienen.

Los becados trabajan en turnos de 24 horas por 96 de descanso y perciben $10 mil mensuales. Cuando el convenio de trabajo estipula para la actividad una remuneración de $29 mil de bolsillo. Desde el Sindicato de Guardavidas y Afines de San Juan no dudaron en decir que “las autoridades de gobierno deben entender que ponemos en riesgo la vida”.

El miércoles los guardavidas, con representación del sindicato, tendrán una reunión con Miguel Jofré. También quieren ser recibidos por el secretario de Deporte, Jorge Chica y de no conseguir respuesta también buscarán ser atendidos por el gobernador Sergio Uñac. “No es un capricho, necesitamos una respuesta. Todos los días ponemos nuestra vida en riesgo”, expresaron desde el gremio.