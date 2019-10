Güemes de Santiago empató con Sarmiento de Resistencia por el Federal A

POR AGENCIA TÉLAM

Güemes de Santiago del Estero, puntero de la Zona A del Torneo Federal A de fútbol, igualó anoche ante Sarmiento de Resistencia 1 a 1, por la séptima fecha. David Romero (6m.Pt) adelantó al líder y empató Sebastián Parera (27m.Pt), en el partido se jugó en la cancha de Güemes, con el arbitraje del sanjuanino Pablo Núñez. En tanto Chaco For Ever goleó en Resistencia a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 4 a 0, con goles de Matías Romero (38m.Pt) y Julio Cáceres (43m.Pt y 25m.St) y Juan Ferreyra (41m.St). El partido se jugó en la cancha de Chaco For Ever y fue arbitrado por el correntino Jorge Sosa, que expulsó en el visitante a Luciano Leguizamón (31m.Pt) -ex jugador de River, Gimnasia y Esgrima La Plata, Arsenal e Independiente, entre otros- y Emilio Lazza (19m.St), ambos por doble amonestación. La fecha continuará el domingo con Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos)-Juventud Unida (Gualeguaychú), Crucero del Norte (Garupá-Misiones)-Sportivo Belgrano (San Francisco), Boca Unidos (Corrientes)-Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) y Sportivo Las Parejas-San Martín (Formosa). Fue postergado Douglas Haig (Pergamino)-Central Norte (Salta) y tendrá fecha libre Unión (Sunchales). Por la Zona B el domingo jugarán Sol de Mayo (Viedma)-Deportivo Maipú (Mendoza), Sansinena (General Cerri-Buenos Aires)-Cipolletti, Juventud Unida Universitario (San Luis)-Camioneros (Esteban Echeverría), Huracán Las Heras-Ferro (General Pico), Olimpo (Bahía Blanca)-Sportivo Peñarol (San Juan). El lunes lo harán Sportivo Desamparados (San Juan)-Villa Mitre (Bahía Blanca). El sábado 19 de octubre completarán Deportivo Madryn-Estudiantes (San Luis) y tendrá fecha libre Círculo Deportivo (Comandante Nicanor Otamendi-Buenos Aires).