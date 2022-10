Guevara: "Llegaremos con 'Agua, Guía para entender la Sequía' a todos los clubes ambientales"

El secretario de Ambiente de San Juan, Francisco Guevara, estuvo en el Café de la Política y confirmó que integrará a los Clubes Ambientales el trabajo "Agua, Guía para entender la Sequía". Con esta medida esperan alcanzar a 5.000 chicos de las escuelas y concientizar sobre el recurso escaso con el que se convive en la provincia.

Guevara afirmó que "luego de participar del lanzamiento de la revista y el material audiovisual, charlé con las autoridades de DIARIO HUARPE para incorporarlo dentro de lo que se enseña en los Clubes Ambientales. Ámbito en el que, si bien se dedica principalmente a enseñar sobre la separación de residuos, entendemos que el material es tan didáctico y sencillo de entender que es un contenido fundamental".

El funcionario agregó que "ya son 430 los Clubes Ambientales que se formaron en toda la provincia y que cuenta con un total de 5.000 chicos, que van desde el nivel inicial hasta los últimos años. Creemos que es la puerta de entrada a los hogares para concientizar sobre la sequía con la que ya convivimos en San Juan y serán ellos los responsables de volcar todo lo que aprenden a las personas mayores de la familia".

Las aspiraciones políticas en Rivadavia

Francisco Guevara no le escapó a la consulta sobre su candidatura para las elecciones 2023 en Rivadavia. El actual funcionario provincial criticó a la gestión de Fabián Martín por sólo cumplir con las acciones básicas de la comuna. El Secretario de Ambiente reiteró que "no tengo definido ser candidato, ya que eso lo hará el Gobernador en su momento, pero sí estamos trabajando con un grupo de vecinos para construir una plataforma que abarque a toda la comunidad rivadaviense con planificación, que hoy no existe".

Guevara observó que "la gestión de Fabián Martín sólo está cumpliendo con el alumbrado el barrido y la limpieza, en un departamento que tiene una explosión gastronómica y de noche sin planificación que lleva a que el estacionamiento sea un problema todos los fines de semana".

Por esto es que advirtió que "desde el Frente de Todos tenemos que dejar de pensar en nombres y ponernos a trabajar en la plataforma, ya que en el pasado nos sucedió que primero se pensó en nombres y esto llevó a que perdiéramos las elecciones. Hoy lo único que me preocupa es cómo hacer todo lo posible para recuperar el departamento integrando a toda la comunidad".

Por último, fue consultado sobre si el gobernador Sergio Uñac puede ir por otro mandato y Guevara fue contundente al afirmar que "sí puede hacerlo ya sea porque se lo permiten lo jurídico como por el consenso social. Además, es necesario porque debe profundizar el trabajo de estos años en la víspera de tiempos muy fructíferos que llegarán a San Juan gracias a las inversiones mineras".