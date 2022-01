Guía para cuidar la visión de los más chicos

La vista es uno de los cinco sentidos que tiene el ser humano y uno de los más relevantes. Por esta razón, es de suma importancia que las personas puedan ir periódicamente a un especialista para evaluar la salud de sus ojos y permitir diagnósticos y abordajes oportunos.

Cada vez a más temprana edad los niños deben usar gafas o lentes de contacto por lo que estas recomendaciones, no solo son para adultos. Actualmente, una mayor exposición a las pantallas se tradujo en un aumento de niños con síntomas de cansancio en la vista, dolores de cabeza, cefaleas y en algunos casos, problemas visuales que conllevan un retraso en la maduración escolar.

Lo primordial es realizar un control anual con nuestro oftalmólogo de confianza. Una vez que realizamos dicho control podemos iniciar la selección de las gafas.

¿Qué gafas son las más adecuadas para los chicos?

Una pregunta que seguro te has hecho como papá o mamá luego de detectar un problema visual en tu hijo. Aquí te dejamos una guía práctica con las mejores opciones.

Una excelente alternativa, flexible y que no sufre roturas son las monturas de silicona. Además, el material permite elegir un color divertido y agradable para que los más chicos se adapten más rápido a su uso.

Por otro lado, una opción recomendable es el uso de materiales resistentes como el celuloide ya que también es duradero y menos propenso a doblarse o romperse.

La última tendencia son diferentes aleaciones con metal, que se destacan por la estética y liviandad de los mismos.

Y para quienes necesitan estar cómodos haciendo deporte o diferentes actividades, la línea optitech cuenta con armazones envolventes, desarrollados específicamente para el ejercicio.

Si necesitás asesoramiento sobre diversos materiales y opciones de gafas, Neo Visión es la óptica de San Juan que cuenta con profesionales dedicados a la atención y cuidado de la salud visual y también cuentan con un amplio catálogo de productos, acompañados de las mejores marcas.

En cuanto a los cristales, existen variedades de tratamientos: antirreflejo, fotocromáticos, anti-rayas, entre otros, que serán recomendados por el profesional.

Algo que sí debes tener en cuenta es que en este último tiempo hemos desarrollado nuevos hábitos, donde tenemos mucho contacto con pantallas e iluminación led, una de las opciones que cuenta Neo Visión es la marca VUBLE.

La mayor parte de la luz azul es nociva y es la que irradian los dispositivos con tecnología LED, como nuestros celulares, Tablet, monitores, televisores, videojuegos, etc. Al estar expuestos a esta luz durante períodos muy prolongados, los ojos padecen de fatiga visual, sequedad, visión borrosa, e insomnio. Las lentes VUBLE poseen la cualidad de bloquear la luz azul nociva y ultravioleta, cortando los violetas y azules del espectro visible más perjudiciales para la retina. Además permite la entrada de la luz azul turquesa esencial, que no solo no afecta a la visión sino que aporta bienestar general, regula el ciclo del sueño, el desempeño cognitivo e incluso dispara el reflejo pupilar.

Si tenés dudas sobre las variedades y tipos de cristales que podés elegir, en Neo Visión te asesoran.

Lentes de contacto, la opción apta para chicos

Para el uso de lentes de contacto donde no existe una edad mínima permitida, sólo considerar si su uso es conveniente o no y esta decisión depende menos de la edad del niño y más de su personalidad y su situación.

En el caso de los menores que hacen deportes, hay una opción en lentes de contacto bastante interesante y es ACUVUE OASYS WITH TRANSITIONS. Estos se oscurecen y aclaran según la intensidad de luz. Ofrecen un 100 % de protección contra los rayos UVB y el mayor nivel de protección contra los rayos UVA.

El Sol también afecta la visión

Considerando esta época del año y la exposición a niveles extremos del sol en vacaciones, desde óptica Neo Visión también consideran la importancia de usar gafas en los más chicos. De la misma forma que el sol puede causar quemaduras en la piel , también puede afectar a la superficie ocular de los niños, dando lugar a algunas complicaciones.

Si necesitás encontrar una buena opción y asesoramiento, en Optica Neovision te esperan profesionales expertos en guiarte para lo que sea más recomendable en el uso cotidiano de los más pequeños.

