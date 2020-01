Guido Rodríguez se despide de América: "Le dí todo lo que tenía"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El mediocampista argentino Guido Rodríguez volvió a México para terminar de cerrar con América su transferencia a Betis de España, y aseguró que a las "Águilas" le dio "todo lo que tenía".



El volante del seleccionado argentino retornó a México luego de las breves vacaciones tras perder la final del torneo con Rayados y confirmó su decisión de partir al fútbol europeo.



"Entiendo que la gente se enoje porque me voy, pero es mi decisión. Quizás, lo más cómodo era quedarme en México pero hay que tomar decisiones y yo me quiero ir a Europa", aseguró Rodríguez en una improvisada rueda de prensa en el aeropuerto.



El ex River Plate y Defensa y Justicia se reincorporará al plantel para aguardar la oficialización de la transferencia a Betis, que se realizará en una suma cercana a los ocho millones de euros.



"Está muy avanzado, solo hay detalles que tienen que hablar con los clubes", explicó el mediocampista, de 25 años.



"Estoy agradecido a América, me parece que le di todo lo que tenía y no quería irme mal", cerró Rodríguez.