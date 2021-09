Guillermo Masciadri, talento y experiencia para un Isca Yacú campeón

Tras vencer en la final a Del Bono 52-43 y posterior consagración del Torneo Apertura del básquetbol sanjuanino, el capitán de Isca Yacú Guillermo Masciadri hizo un analisis del título obtenido, pero además le cuenta a DIARIO HUARPE como comenzó su vida como basquetbolista y sus sueños dentro de la disciplina.

-¿Qué significó salir campeón con Isca Yacú?

Tiene mucho valor este título con Isca porque , porque desde que yo llegué al club me trataron a mi y a mi familia con un respeto enorme y muy bien, así que soy un agradecido a la gente de Isca por haberme dado la posibilidad de jugar. Pensaba que el básquet se había terminado para mi, hacía un año que no jugaba, pero mi amigo Arturo me llamó y me convenció de ir a Isca, donde me encontré gente muy humilde y con un corazón enorme. Eso me devolvió las ganas de volver a jugar.

Masciadri recibiendo la copa de campeón del Torneo Apertura

-¿Fue una final con un score bajo, significa que fue muy duro el partido con Del Bono?

Si fue bajo porque fue muy duro, Del Bono siempre nos costó mucho tanto en la fase regular como ahora en la final. Es un equipo que plantea un juego que nos complica, pero también creo que la ansiedad de jugar una final nos jugó un poco en contra tanto para nosotros como para ellos. También no hay que pasar por alto que esta final la debíamos jugar hacer tres meses y dos días antes de jugarla, nos avisaron que se suspendían todas las actividades por la pandemia y todo ese cúmulo de cosas, hizo que la ansiedad nos comiera, pero fue un lindo partido.

- Tu vida en el básquet empezó desde muy temprano, ¿Qué te acordás de tus comienzos?

Según mi mamá, yo empecé a los 3 años a jugar. Yo viví toda mi vida frente al club Villa Lanteri, así que empecé ahí y soy fanático de Lanteri al igual que toda mi familia, mis tíos son fundadores del club, así que tanto el club como el deporte en general me ha dado muchas satisfacciones, muchos amigos y un montón de cosas que marcan mi personalidad. Tengo recuerdos lindos y no tan lindos, pero es lo que intento inculcarle a mi hija, la pasión por el básquet y por Lanteri.

Guillermo cuando era chico junto a sus compañeros de Lanteri

-¿En qué otros clubes jugaste?

En San Juan jugué en Lanteri, Del Bono, Urquiza, Estrella y ahora en Isca Yacú, pero también jugué en Independiente y en Villa Luján, ambos de Tucumán. Esa fue una experiencia linda jugar afuera de la provincia. Con todos los clubes donde jugué tengo muy buena relación porque siempre me trataron con mucho respeto.

-¿Aparte del básquet, te gusta otro deporte o prácticas otro deporte?

También juego al fútbol, con mis amigos tenemos un equipo en la Liga de los Profesionales que se llama Calise Pro, ahí soy arquero. Este tiempo no pude estar con ellos por el básquet, pero siempre que tengo oportunidad, comparto con ellos. Además, con mi señora salimos a andar en bicicleta y a correr, también aprovecho para llevar a mi hija a jugar al básquet.

-¿Que te pareció el ascenso de Jáchal BC?

Lo de Jáchal es una cosa para admirar y sacarse el sombrero, porque creo que en estas situaciones hay que dejar los egos de lado y saber que Jáchal dejó muy bien parado al básquet de la provincia. Y esto tiene que ser una motivación para todas las instituciones del básquet de San Juan, porque Jáchal estuvo a punto de descender hace algunas temporadas atrás, pero su dirigencia apostó a lo grande y no sólo se coronó muchas veces campeón loca, sino que viene peleando hace un par de años en os torneos federales hasta ahora que consiguió el ascenso a la Liga Argentina, así que felicito a la dirigencia, a los jugadores y a toda la gente de Jáchal.

-¿Tenés sueños por cumplir en el básquet?

Siempre hay, la verdad que esto que me pasó ahora con este título me llena de orgullo. Tal vez hubiera sido conseguir más cosas con Lanteri, más allá que de chico conseguí muchos títulos, pero ahora un sueño sería ver a mi club crecer como está creciendo, con la cancha nueva que se está haciendo, pero quiero que Lanteri vuelva a estar en los primeros planos del básquet.

-¿Hoy en día, quién te parece el mejor jugador del básquetbol sanjuanino?

Hay muchos chicos que juegan muy bien, pero Ismael Sarruf de Jáchal es un jugador que trabajó duro y se mantiene en muy buen nivel. Ser el capitán del equipo que ascendió no es poco y creo que se va a destacar en la segunda división. Pero hay muchos chicos muy buenos, incluso hay un par que jugarán Liga Nacional y ese debe ser el espejo para muchos chicos que están empezando.

Guillermo junto a su madre en cancha de Lanteri

-¿Aparte de jugar, trabajás o estudias?

Estoy estudiando, me quedan diez materias para recibirme de Licenciado de Gestión de Políticas Públicas y además trabajo con el concejal Jorge Godoy en el Consejo Deliberante, él me dio la posibilidad de estar en su equipo de trabajo. También con mi señora tenemos un emprendimiento personal.