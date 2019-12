Guzmán calificó como de "extrema fragilidad" la situación y descartó el ajuste fiscal en 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó hoy a la situación económica y social como “frágil”, adelantó que no habrá mayor esfuerzo fiscal en 2020, y que las medidas a adoptar se conocerán por escrito y a través de leyes que se enviarán al Congreso.



Guzmán formuló estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en el Microcine del Palacio de Hacienda, en la que dio a conocer “los lineamientos generales” del programa económico “en el que no habrá dogmatismos”.



"Lo que está claro, es que venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. La situación es de extrema fragilidad", dijo Guzmán, acompañado por algunos de sus funcionarios, y en ese marco adelantó que "no habrá un ajuste fiscal en 2020" porque agudizaría la crisis.



Explicó que el programa que irán implementando “es para frenar la caída” y aseguró, con relación a la presidencia de Mauricio Macri que “fracasó un modelo que en el mundo jamás ha funcionado”.



Con respecto a la deuda, adelantó que “estamos negociado con el FMI, y comenzaremos el diálogo con los acreedores privados” y se abstuvo de precisar si continuará con los pagos de vencimientos de intereses y capital.