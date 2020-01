Habilitan feria judicial para tramitar causa de una anciana que demanda una operación de urgencia

La jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Rosa Cilurzo dispuso que se prosiga tramitando durante el actual receso tribunalicio la demanda de una nonagenaria para ser operada de urgencia para un implante valvular aórtico transcateter (TAVI).



Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que se trata de la acción de amparo por el derecho a la salud promovida por M.B.T., de 88 años, contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA).



Al reclamar la habilitación de la feria judicial, el abogado de M.B.T. expuso que la demora en la operación denominada técnicamente TAVI (sigla en inglés de Transcatheter Aortic Valve Implantation) por parte de la obra social, había producido un gran deterioro en la salud de la mujer.



Agregó que mientras espera la intervención quirúrgica, la paciente debe “realizarse una serie de tratamientos paliativos para mitigar una situación que devendría más desesperante”.



Cilurzo, como “juez de feria”, recordó que “las razones de urgencia que autorizan la habilitación de la feria judicial son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de frustrar determinados derechos, en el supuesto de no prestarse la función jurisdiccional” de manera inmediata.



“Tomando en consideración el planteo formulado y los derechos involucrados -salud y edad avanzada de la accionante- he de hacer lugar a la petición esgrimida y declarar habilitada la feria judicial en curso”, expuso la magistrada.



La jueza aclaró que la habilitación de la feria no implicaba expedirse sobre la cuestión de fondo -pretensión de la operación de TAVI- sino que “lo será a los efectos de la prosecución del trámite” de la demanda.