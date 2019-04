Habilitaron el registro de infractores que no fueron a votar

La Justicia Nacional Electoral habilitó un sitio web para que todos los ciudadanos puedan consultar por internet si figuran con infractores por no ir a votar. Esto les permitirá gestionar el pago de la multa correspondiente o para reclamar en caso de figurar por error en este listado.

Las personas que figuren en esa lista, deberán cancelar las multas correspondientes, que pueden llegar a costar hasta $400 si es que se faltó sin justificación a las últimas cinco elecciones de 2015 y 2017: dos PASO, dos generales y un balotaje.

La consulta pude hacerse en el sitio de Internet de la Cámara Nacional Electoral, desde donde se podrá generar e imprimir la correspondiente boleta de pago.

Aquellos que no figuren en el Registro podrán imprimir una constancia, en reemplazo del troquel que entregan las autoridades de mesa cada vez que alguien emite su voto. Los infractores, en tanto, deberán pagar $50 por cada primaria en la que no hayan votado ni justificado la ausencia y $100 por cada elección general en la que hayan incurrido en la misma falta. Además, "aquellos electores que figuren como infractores con relación a ambos comicios, deberán pagar una multa de $150", aclararon desde la Justicia Electoral.

El dinero irá a parar al Fondo Partidario Permanente, que luego el Ministerio del Interior reparte entre los candidatos para financiar las siguientes campañas.

En cualquier caso, aquellos que no están obligados a votar -como los mayores de 70 años y los menores de 18- o quienes no hayan votado pero si justificaron su ausencia, no figurarán en el Registro de Infractores. Tampoco estarán alcanzados quienes se hayan desempeñado como autoridades de mesa, delegados de la Justicia Nacional Electoral, miembros de las fuerzas de seguridad afectados al Comando General Electoral y el personal del Correo Oficial.

Ahora bien, si uno aparece como infractor pero tiene el troquel que acredita el voto, puede hacer un descargo en el propio sitio para evitar pagar la multa. Sin embargo, si no se puede justificar la falta, el infractor no podrá más que imprimir ahí mismo y pagar en efectivo en las sucursales del Banco Nación, con tarjeta de crédito, a través de transferencia bancaria, en efectivo con boleta de Pago Fácil, RapiPago y otros servicios o con una cuenta virtual.

Finalmente, en la Justicia Electoral remarcaron que aquellos que no paguen sus multas no podrán realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales durante todo un año, pero sí podrán votar en agosto y octubre próximos.