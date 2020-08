Habitación para tres: un nuevo nidito de amor en el hogar

La llegada de un bebé es toda una revolución y, más aún, si se trata de una pareja primeriza. En este sentido, la decoración o armado de la habitación que ocupará el nuevo integrante de la familia es una de las actividades que más entusiasma en todo hogar y a la que, generalmente, se le dedica mucho tiempo.

Como explica la diseñadora de interiores Darinka Gambetta, quien actualmente se encuentra en la dulce espera, el preparar un cuarto para el pequeño no se trata de una equivocación, aunque las familias sí merecen un aviso al respecto: por más cómoda y bonita que quede la habitación del bebé, este dormirá con sus padres, al menos, hasta el año de edad. El no tener esto claro genera incomodidad, sobre todo en los primeros momentos luego de que la familia regresa del sanatorio. Pensarlo así: La cuna pasará, de manera inesperada, a incorporarse al cuarto matrimonial y, con ella, llegarán también todos los bártulos del bebé que invadirán de manera desordenada la casa, generando malestar en un momento en el que debería reinar la serenidad.

“Aunque decidamos preparar y reservar un cuarto para el bebé, es importante entender que él dormirá con sus papás durante los primeros meses de su vida y, en este sentido, conviene crearle un rinconcito en la habitación matrimonial”, comenta la interiorista.

Un pequeño rincón que tenga su identidad lo hará sentir bienvenido en el hogar.

De esta manera, lo primero a considerar es el espacio con el que se cuenta. Si la idea es comprar una nueva cuna, es fundamental, antes de hacerlo, medir el espacio con el que contamos para no invertir en algo que luego resulte incómodo. Luego, si no se cuenta con un espacio de guardado, es importante considerarlo teniendo en cuenta que, más allá de la ropa del pequeño, hay muchos elementos que debemos tener siempre a mano, tales como pañales, toallitas húmedas, etc. Para ello, siempre es útil pensar en canastos o cajas decorativas que embellezcan el espacio a la vez que permiten tener todo al alcance, pero organizado.

“Por comodidad, sería bueno poder tener todo lo que necesitemos a diario en la habitación, que es el lugar donde mayor tiempo pasará el pequeño durante los primeros meses de vida”, explica Gambetta.

“Esto no quiere decir que la habitación de los padres pasará a ser infantil”, agrega la especialista. La idea, claro está, es crear un espacio con la identidad del bebé en el rincón que él habitará dentro del cuarto de sus papás, luego, cuando esté listo, tanto el pequeño como su decoración pasarán a una habitación diferente.

El espacio de guardado es fundamental para que el cuarto no luzca desordenado.

“El objetivo es crear un espacio cómodo y funcional, pero a su vez, con algunos toques deco, podemos darle la bienvenida a nuestro bebito en pequeños detalles”, opina la interiorista. Así, con su cuna, una cómoda o cajonera, cestos decorativos y de guardado, algún muñequito, cuadro o banderín con su nombre, la habitación del matrimonio estará lista para incorporar a ese tercero tan esperado. “Una lamparita cerca de su cuna, con luz tenue, será perfecta para esos primeros días en los que lo miramos a cada rato mientras duerme, pero no queremos despertarlo”, añade Darinka, quien, por estos meses, ya se encuentra preparando su casa para la llegada de Tomás.

“Con el paso del tiempo, el pequeño estará listo para dormir solito, en ese momento, tanto su camita como todos los elementos decorativos pasarán a formar parte de otro espacio de la casa y la habitación matrimonial volverá a ser para dos”, exclama la decoradora. Mientras tanto, la idea es que los tres se adapten a la nueva situación familiar de la mejor manera y la casa se encuentre ordenada para permitírselos.