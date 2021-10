Habló la mamá que denunció el abuso en un colegio: "Mi hija estaba amenazada"

"Él la había amenazado para que no me contara nada de que la había manoseado en el baño", estas palabras salieron de la boca de la madre de la menor presuntamente abusada en el colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Rawson.

La mujer denunció ante la UFI Anivi al docente de esta institución después de que su hija que va al jardín de infantes le contara que este hombre le tocó las partes intimas en el baño de la escuela.

El docente denunciado dicta Catequesis y se llama Cristian Guillén. Poco después de que se conociera la denuncia, el Ministerio de Educación lo apartó de sus funciones y en la mañana de este viernes lo detuvieron en su casa.

La noticia del abuso generó alarma en la comunicad educativa del colegio ubicado en el barrio Güemes y varias decenas de padres fueron hasta la puerta de la institución para pedir explicaciones.

Las autoridades escolares se limitaron a decir que todo estaba en manos de la Justicia y recalcaron que el docente en cuestión ya no pertenece al plantel de educadores del colegio.

Entre los papás que se manifestaron estaba la madre de la víctima que en declaraciones al diario San Juan al Día contó que su hija se negaba a ir a la escuela los días jueves y ella no sabía qué era lo que le pasaba, hasta que ayer le preguntó a su hija por qué no quería ir a la escuela y la nena le confesó lo que le pasa.

Siempre según el relato de esta madre, su niña le dijo que el hombre que la atacó decía ser el padre de una de las seños. La mujer se dio cuenta de que esto no podía ser, así que consultó en el grupo de padres y le dijeron que el único docente varón que tienen los chicos es Guillén.

Finalmente, tras algún tiempo de hablar con su hija la mujer logró que la niña le contara que este hombre la llevó al baño y le tocó las partes íntimas. No se sabe cuántas veces pudo pasar esto, pero la mamá contó que la niña llegó a decirle a la seño de su sala de jardín que no quería tener clases con Guillén.

La mujer afirmó que tras el relato de su hija ella quedó destrozada, que no para de llorar y es su propia hija quien el pide que no llore. Ya en medio de otro episodio de llanto esta madre dijo que no puede contener la tristeza ya que les "destrozaron" la vida.

Mientras tanto el resto de los papás contaron que no es la primera vez que este docente tiene algún tipo de problema. Según aseguraron, hace casi un año fue separado de las aulas y lo mandaron a hacer trabajo administrativo, aunque luego volvió a dictar clases.

Otro dato que preocupa a los papás es que este hombre les habría dicho a sus hijos que no contaran nada de lo que pasaba en sus clases porque todo era una "sorpresa" para los papis. Esto hizo que muchos padres temieran que hayan existido otros abusos.

Este no es el único colegio en el que se encendió una señal de alerta tras la denuncia contra Guillén. Es que hasta el momento, Guillen venía desempeñándose en el colegio rawsino, en el Fray Mamerto Esquiú y en el Colegio de Nivel Inicial Nuestra Señora del Tulum que depende de la Universidad Católica de Cuyo.

Por eso los padres de todas estas instituciones ya piensan en pedir algún tipo de respuesta o explicación sobre el desempeño del educador denunciado.