Habrá charlas, caminatas y una travesía en bicicleta de La Quiaca a Ushuaia por el día del ACV

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Talleres, charlas, caminatas y hasta una travesía en bicicleta desde La Quiaca hasta Ushuaia se realizarán en el país por el día mundial del ataque cerebrovascular (ACV), que se conmemora cada 29 de octubre, informaron hoy los organizadores.



El Hospital Italiano de Buenos Aires invitó a la comunidad a participar de los talleres que brindará ese día a las 10 en Perón 4190, segundo piso, mientras que la Sociedad Neurológica Argentina (SNA) convocó a una caminata de tres kilómetros que se realizará el 3 de noviembre a las 10 en el Lago de Regatas, Parque Armenia, Bosques de Palermo.



Bajo el lema "1 de cada 4 personas van a tener un ACV en su vida. ¡Que no seas vos!", la caminata se replicará a lo largo de distintos días en varias ciudades del país, y la inscripción es gratuita a través de la página https://www.porunavidalibredeacv.com/.



Asimismo, la SNA anunció que se presentará la "Asociación de pacientes de ACV", que "está dando sus primeros pasos para conformarse legalmente".



"Es una organización sin fines de lucro conformada por pacientes, familiares, amigos y profesionales comprometidos con el objetivo de brindar información y contención a quienes sufrieron un ACV", explicaron en un comunicado.



En tanto, la Fundación para el Estudio de las Neurociencias y la Radiología Intervencionista (Feneri) realizará también el martes en el Jardín Japonés una actividad de capacitación y concientización de la que participarán más de 500 alumnos de escuelas secundarias públicas.



Los estudiantes "recorrerán un circuito de estaciones donde se les enseñará a tomar la presión arterial, conocer la importancia del cuidado de las arterias y el valor de una buena alimentación", convocó Feneri.



"La educación es el arma más poderosa para evitar que el ACV se vuelva una pandemia, fundamentalmente porque no se trata de un accidente sino de un ataque cerebrovascular que se puede prevenir", enfatizó el neurocirujano Pedro Lylyk, presidente de Feneri.



El mismo 29 de octubre, el deportista Matías Farías emprenderá una travesía de dos meses en bicicleta desde La Quiaca hasta Ushuaia, con la intención de concientizar sobre el ACV.



"Históricamente acompaño las actividades que realiza Feneri, enfatizando la importancia de la vida sana y el deporte para evitar esta enfermedad", explicó Farias.



Según el neurocirujano y docente de la Universidad Nacional de La Plata Juan Manuel Baldovino, se prefiere el término "ataque" y no "accidente" para referirse al ACV porque "no se trata de algo fortuito o inesperado, sino generado por factores de riesgo conocidos y modificables".



"En la Argentina hay un ACV cada cuatro minutos y 18.000 muertes por esa causa cada año. Además, un 90% de los casos está asociado a los principales factores de riesgo, como hipertensión arterial, tabaquismo, colesterol o diabetes", advirtió Baldovino, también neurocirujano del Hospital Alejandro Korn y el Grupo Medihome.



Por último, Lylyk apuntó que cuando ocurre un ACV "se pierden 1,9 millones de neuronas y más de 14 millones de sinapsis".



"Por eso decimos que actuar con celeridad es primordial para cambiar el destino del paciente", enfatizó el experto.