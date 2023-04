¿Habrá sanción? Liquidaron a Javier García por sus dichos tras la derrota de Boca

Luego de la derrota con Colón de Santa Fe, Javier García dejó fuertes palabras para sus compañeros de Boca. Por ese motivo, en las últimas horas surgieron todo tipo de repercusiones al respecto. Uno de los que salió al cruce rápidamente fue Pablo Migliore, quien supo vestir los colores del azul y oro. A su vez, en ESPN tampoco pasaron desapercibido el momento y apuntaron contra el exRacing.

"¿Sensaciones? Malo, muy malo todo. Desde el comienzo hasta el final. Entramos boludos, nos hicieron un gol de boludo y terminamos también, de boludo. Es eso. Hay que reconocer los errores, ser autocríticos y hay que mejorar", fueron algunas de las palabras de Javier García, luego de ser derrotados por Colón. En diálogo con TNT Sports, el arquero de Boca Juniors no se guardó nada.

Publicidad

De esa manera, Pablo Migliore, exportero del "Xeneize" y reconocido fanático, fue hasta las redes sociales para dejarle un duro comentario a García. "Resulta sorprendente que en una institución gigante como Boca, la dirigencia adopte como método el silencio y los jugadores expongan a sus compañeros diciendo que entraron y terminaron en modo boludo", escribió en una historia de Instagram.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Enojo con el arquero de Boca

"Si bien las personas pasan y las instituciones quedan, mientras las personas que están en el club deben estar a la altura de la grandeza de Boca", sentenció Migliore. A su vez, Oscar Ruggeri también disparó contra Javier García en ESPN, al que le expuso: "No es el escenario delante de un micrófono. Eso es para cerrar la puerta del vestuario y decírselo a los jugadores, a sus compañeros".

Ante eso, el Mono Montoya también dijo: "No es el escenario delante de un micrófono. Yo lo entiendo que pueda estar caliente, a nosotros nos ha pasado de decir algo que no corresponde, pero también tenemos que aceptar que nos equivocamos. No me parece el lugar". "Lo tiene que decir adentro del vestuario. Cómo va a decir que entraron como unos boludos, no lo podés decir", agregó Carlos Aimar en el programa, liquidando al arquero de Boca.