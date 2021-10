Habrá un Instante, como hubo

(Una de las tantas noches, de las que salgo a caminar por las calles tumbadas boca abajo, procurando no estorbar entre las camas de media plaza, hechas con cartón y diarios viejos, por los hombres y mujeres que duermen en las calles. Procurando no estorbar a los niños que duermen en los umbrales. Yo estaba en el bar de siempre, y entró mi hermano Jorge Fernández, artista de la puta madre, y me dijo: Miguel, encontré un Poema tuyo tirado en la calle, me entregó las hojas y le dije: mañana lo publico, mañana lo mando al Diario, y te lo voy a dedicar…….Me respondió: No, dediquémosno el Poema, hay que dedicarlo colectivamente…….Se paró al lado de la mesa y lo leyó en voz alta)

Habrá un Instante

como, seguramente, hubo cuando fue “La Tierra de los “Hombres””

Tendrá que haber un Instante. Para el hombre y para la mujer

Por el hombre y por la mujer

Para que la belleza y la libertad: se signifique hombre y se signifique mujer

Un Instante en que las máquinas se desvanecerán, al unísono, simultáneamente Las máquinas que sobran porque nos sobran

Las máquinas, que simbolizan el pensamiento calculador. El que obnubiló al Individuo, el único pensamiento practicado

Pensamiento que De-Subjetuliza

Las máquinas que monopolizaron el Lenguaje

Las máquinas que se interpusieron entre el Humano y el Humano

Las máquinas que se interpusieron entre el médico y el paciente

Las máquinas de la superstición

Debemos construir una nueva Ilustración

Debemos re-constituir el Sujeto del Sentido

En un instante

Instante: La Existencia en sí misma

Y los trozos de metal, desechos de la servidumbre, serán el límite de la avaricia, de la enajenación, del sometimiento y de la ignorancia

Los trozos de metal, desechos. Serán el símbolo del límite de la destrucción del hombre y de la mujer, Humano-Humanizándose

Del otro lado del límite

El “Hombre” será Sujeto-haciéndose Sujeto

El hombre y la mujer en la construcción de su mundo histórico y hablante. Con la Palabra, en un discurso con Sentido, que hablará del mundo y hablará de él o de ella

El hombre y la mujer en el mundo, mortales que viven en un mundo sin dios, que hablan de la Naturaleza y de lo que crean

Sin el dios de la servidumbre, del pecado y de la culpa. Sin el dios de la esclavitud

El “Hombre” sin amo

“El “Hombre” no es perfecto” o “El “Hombre” es imperfecto”, es una falacia

es un componente del sentido común que, como tal, en sí mismo es un sin sentido

una expresión vacía en sí misma, cargada de religiosidad y vaciada de razonamiento

¿Cuál es el modelo contra el que se define la perfección o no, del “Hombre”?

Es falso definir la cualidad contrastando lo existente con lo imaginario, con lo no existente

Por lo tanto:

“El “Hombre” es perfecto”

No “un hombre es perfecto” sino “el “Hombre” es perfecto”

Se lo puede comparar con los vegetales, que nacen, crecen y mueren. Con los animales, que nacen crecen, son animados, se relacionan manifiestamente y mueren

Y con el “Hombre”

Y ahí se establece lo absoluto

El hombre y la mujer aman, conocen y producen

El hombre y la mujer desean

El hombre y la mujer poseen memoria e inteligencia. Resuelven, manifiestan su nacimiento y su muerte, pueden decidir su muerte, dudan, ignoran

Existen hombres y mujeres con desarrollos extraordinarios de las cualidades, como la vista, la voz, la reflexión, la fuerza, la sensibilidad, etc.......

El “Hombre” en cualquier intento de comparación, tienen como modelo único superior y definitivo, al “Hombre”. Esto define la perfección del “Hombre”

Su ser absoluto, su ser perfecto. Su ser de cómo ser

De esto podemos definir, Perfecto: que tiene en la comparación como modelo, a sí mismo

Desde ese Instante serán incomprensibles los conceptos que exponen la superficialidad, porque no son conceptos:

“Ciencia”, para Feyerabend: habrá Humanidades

Para mí, habrá: Un Territorio de complejidades de Ideas. Un territorio de necesidades frente a des-velaciones, inherentes, indispensables. Un Territorio de conceptualizaciones. Un territorio de miradas distintas del Mundo

Habrá: Dominios del conocer o Territorios del conocer, para que los Hombres se pongan frente a la belleza y a la libertad. Y de eso será “la excelencia”- otro concepto de la superficialidad

Otro incomprensible será: “guerra”. Y serán incomprensibles los derivados de esos incomprensibles

El hombre y la mujer conseguirán la mirada y verán al hombre y a la mujer

El hombre y la mujer, en relación con la Evidencia

El “Hombre” como “ser-en-el-mundo”, es descubridor

Volveremos a respirar Aire y a beber Agua

En el Instante morirán unos cuantos: los a-gentes del cálculo

Se desvanecerán con los derivados y como los derivados. Porque son derivados de los conceptos que exponen la superficialidad

Desde aquel Instante, el Hombre entrará en el Sentido

No habrá términos como: bandera, himnos, patria

Se entenderá la Nación, como:

Nación: es el “modo de ser”, desde una configuración cultural, que comprende rasgos, conductas, aún comportamientos frente a determinados estímulos. Es el modo de hablar y un modo de considerar objetos y relaciones

Un conjunto amplio de mujeres y hombres con un mismo “modo de ser”, constituyen una Nación. Modo: significa similitud, igualdad de componentes o igualdad de disposición de los componentes

Ahora si en esta definición, como característica principal apuntamos “el nacimiento en un lugar”, como origen. Nación será un concepto fundado y sostenido solo en esta característica y no en el “modo de ser”, que es variable, transformable, que se incluye en la temporalidad del Sujeto

Si lo que define a “nación”, es lo dicho como “modo de ser”, será un concepto “Temporal”, permanentemente construible, un movimiento, al que no se le puede fijar símbolos, ni colores, ni canciones. Ya que distintos hombres y mujeres pueden convivir con distintos hombres y mujeres, todos nacidos en distintos lugares, un tiempo determinado en el cual se transfieran, rasgos culturales, gestos, conductas comportamientos, “costumbres”

aún la lengua y se configuren un nuevo “modo de ser”, conformarían otra Nación

De lo contrario: los símbolos, como la bandera, el himno y demás

son anteriores al conjunto de hombres y mujeres. Y serán como la etiqueta de “un envase”, donde los que cumplan con ciertos requisitos administrativos conformarán la nación de ese color y melodía, aún sin que se produzca el proceso de transferencia. Es un concepto espacial

Por lo tanto “nación”, como concepto espacial refiere al Sujeto, el nombre y distintivos de un lugar

Y “Nación”, como concepto temporal se refiere a la identidad del Sujeto constituyéndose con Otros en el proceso de humanización

El “Hombre” tendrá “Lugar”

Para los hombres y mujeres habrá Lugares

En las conmemoraciones y tertulias habrá Pensamiento y la Música será la de los Poetas

El hombre y la mujer leerán a los Griegos, y a los Poetas

El hombre y la mujer habitarán el Arte y la Filosofía

Se desvanecerán los ministros, los jueces, los policías, los asesores, los presidentes y los concejales, y el resto de los derivados. Como los derivados

Y como los “conceptos primitivos” del cálculo, y “los derivados”, se desvanecerá: el poder político y el Estado

las máquinas y los absolutos, lo exacto y la totalidad, los nacionalismos y el mercado la jubilación y la desocupación

la ignorancia y la servidumbre

el dominio y la tolerancia

El hombre y la mujer en la construcción de su mundo histórico y hablante, debido a los conceptos capitalista del conocimiento y del trabajo- entre otros múltiples objetos de destrucción- ha procurado una repleción de artificios

El concepto del “Hombre” como “consumista”, en los discursos permanentes del poder político, fortalece la producción de artificios, como un objeto de la De-Subjetualidad de los individuos

Y ha comprendido: el deber salir del mundo natural para construir el mundo histórico, como un desarraigo de la Naturaleza

La Escuela Secundaria y la Universidad preparan al individuo sólo como productor de artificios

No procuran la formación para la belleza, para la seguridad, para la libertad, para la felicidad del individuo

No procuran la formación para la construcción de un Mundo Mejor

Esa repleción de artificios y sólo la procuración, vana, de relacionarse con los artificios, lo ahoga, le perturba el proceso de humanización, lo De-Subjetualiza

El “Hombre”: se sana, fortalece su Subjetualidad si “vuelve” a la Tierra

El “Hombre” se salva de la destrucción como Sujeto si “vuelve” a la Tierra

A esa Tierra que depende del “Hombre” que depende de la Tierra”

La Salubridad del Sujeto es una sola: es la interioridad exterior y es lo exterior de nuestra interioridad

El “Hombre” se salva si vuelve a la Tierra

Y esto es: si deja de suponer que es posible el desarraigo del Mundo Natural (si “suponer” no es la expresión de una actitud asociada al Instinto, es una idiotez o enajenación por el sistema)

En la construcción de nuestro Mundo Histórico y Hablante, sobreponemos el mundo animal. Pero el “Hombre” conforma el Ambiente y el Ambiente lo conforma

El Individuo conforma la Naturaleza y la Naturaleza lo conforma

El Ambiente es lo más íntimo que tenemos afuera

Y aquel “suponer” no se asocia al Instinto

El “Hombre” se salva si vuelve a la Tierra

Y un camino seguro, de regreso, es el Arte y la Filosofía

En cada Instante está la Eternidad

El Sujeto tendrá sólo un miedo: el de ser-en-el mundo

…y no estoy seguro de esto…