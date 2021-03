Hace tres meses espera una operación y no tiene respuestas de la obra social: “Me tiro al piso del dolor”

“Hay veces en las que llegué a tirarme al piso del dolor”, dice Virginia.

Virginia Brunori es una sanjuanina de 27 años que tiene litiasis renal y desde el mes de noviembre del 2020 espera una operación, pero desde su obra social Colmed Salud no se la autorizan. El cansancio de la espera, los dolores constantes, la medicación derivada de la morfina que toma y el cambio de vida que hizo por su problema, la llevaron a dar a conocer su situación en redes para tratar de obtener una respuesta y que se realice la intervención.

La litiasis renal es una enfermedad caracterizada por la formación de cálculos en los riñones. En el caso de Virginia, el cálculo que tiene mide 1.7cm y se lo descubrieron en el mes de octubre del año pasado así que debían operarla.

Finalmente, obtuvo el turno para la operación para el 26 de noviembre del 2020 a las 13 horas en el Hospital Privado, pero un día antes le cancelaron todo debido a que, según contó, se había roto una parte del equipo.

Tras la cancelación, fue a hablar con el médico, fue a averiguar varias veces a Colmed Salud para que le autorizaran nuevamente la reprogramación y le pidieron otro presupuesto en otra clínica. La presentó y no recibió más respuesta. Llamaba, enviaba WhatsApps a la obra social y nada. Además, no podía ir de forma personal debido a que la sede estaba cerrada por la pandemia.

“Después de un montón de tiempo me autorizaron la parte médica, pero no la administrativa que sería la de aprobar el presupuesto y que me operen”, explica a DIARIO HUARPE.

El presupuesto que le dieron en la Clínica El Castaño es de $150.000, un costo que Colmed no le autoriza. “No quieren hacerse cargo de eso porque tienen su hospital que es el Privado”, asegura.

Mientras tanto, pasa los días esperando la autorización. Trabaja en el área de encomiendas internacionales del Correo Argentino, razón por la que en ocasiones debe levantar pesadas cajas lo cual le ocasiona dolores. Es el único esfuerzo físico que hace en su vida ya que debió abandonar su pasión por el ciclismo y el entrenamiento de funcional para no complicar su salud.

“Me dan muchos dolores, hay cosas que las como y me caen mal, me han cortado las piernas sinceramente, solo el que padece esto sabe lo que es”, cuenta.

A los dolores a veces se le suma el sangrado y la fiebre. Para calmarlos suele ponerse debajo de la ducha con agua caliente o utiliza paños con calor. Después se toma los remedios: algicur, y tramadol (un derivado de la morfina).

“Ya no doy más, a todos les pido que compartan este reclamo en cualquier red social que tengan para que llegue de alguna manera hacia Colmed”, cierra Virginia.