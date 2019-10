Hacienda reasigna millonarios fondos públicos para el pago de deuda y compra de equipos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Hacienda dispuso hoy la reasignación de los fondos pendientes de afectación a operaciones de crédito público destinados a pagos de deudas por el equivalente a unos US$ 40.000 millones, además de otra millonaria cifra para financiar programas en cuatro ministerios.



Mediante la resolución 766/2019 de reasignación de fondos, publicada hoy en el Boletín Oficial, recordó que el artículo 1 del decreto 668 del 27 de setiembre último dispuso que hasta el 30 de abril de 2020, las jurisdicciones y entidades de la administración pública, así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios, y los fondos y patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos públicos, sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, mediante la suscripción de Letras precancelables emitidas por el Tesoro a un plazo que no exceda los 180 días.



Sin embargo, precisó que en ese contexto resulta necesario reasignar los montos pendientes de afectación a la administración central y a los ministerios de Transporte, Hacienda, Interior y Defensa.



La medida tiene por finalidad el pago de los vencimientos de la deuda pública en moneda nacional, la adquisición de equipos para el transporte ferroviario y para la compra de naves para la defensa nacional.



Para la atención de los gastos de la deuda pública se destinaron 2,380 billones de pesos, es decir unos 40.000 millones de dólares (cálculo promedio de 60 pesos por dólar).



Se trata de colocaciones para atender el servicio de la deuda y gastos no operativos por



$ 1.366.428.518.033 a 90 días; $ 340.000 millones a 180 días; $ 95.083.192.027 a 360 días;



$ 25.016.044.857 a 18 meses; $ 101.979.849.617 a 2 años; y $ 150.721.011.980 a 3 años; y por $ 300.771.383.486 a 4 años.



En el caso de Transporte, los créditos totalizan unos 2.905 millones de dólares y son por US$ 280 millones a 3 años para la adquisición de tipos de tren EMUS para el ramal Roca Eléctrico; US$ 225 millones a 3 años para la compra de material rodante y el desarrollo de infraestructura del ferrocarril Belgrano Sur; US$ 700 millones a 3 años para el nuevo tramo del Belgrano Cargas; y US$ 1.700 millones a 3 años para la rehabilitación del San Martín Cargas.



En Hacienda, se trata de un préstamo de US$ 1.500 millones a 3 años para el Fondo Capital de Trabajo.



Para el Ministerio del Interior se destinaron 430 millones de dólares y están destinados US$ 50 millones a 3 años para el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal; US$ 80 millones a 3 años para la ampliación, rehabilitación y optimización de plantas de tratamiento y extensión de redes de Aguas y Saneamiento Argentinos (AYSA) en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); y US$ 300 millones a 3 años para el Parque Fotovoltaico Caucharí en la provincia de Jujuy.



Para Defensa, son € 340 millones a 3 años para el proyecto de adquisición de patrulleros oceánicos (OPV); y por último, otros US$ 195,5 millones a 4 años, para la compra de un Buque Logístico Polar, por parte de la administración central.