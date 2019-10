Hallan asesinada a una joven de 19 años en el Parque Nacional Iguazú

Una joven que estaba desaparecida desde el miércoles fue encontrada asesinada dentro del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, y por el hecho quedó detenido un soldado voluntario del Ejército, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



La víctima fue identificada como Vilma Daiana Mercado (19), quien fue hallada ayer alrededor de las 18.30, a unos veinte metros de la ruta nacional 12, maniatada y con una soga en el cuello, luego de un rastrillaje que se había iniciado el jueves.



El hallazgo del cuerpo se produjo en una zona boscosa, en cercanías de una antena repetidora de televisión y a unos 15 kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad.



Al lugar, llegaron efectivos de la comisaría local, detectives de la Dirección Homicidios y especialistas en Criminalística de la Unidad Regional V, quienes trabajaron realizando peritajes hasta la madrugada por orden del juez de Instrucción 3, Martín Brítez, y de la Fiscalía de la misma circunscripción.



Esta mañana, en una nueva inspección del lugar donde se halló el cuerpo, fueron encontradas las zapatillas de la victima que, en medio de la oscuridad de la selva, no habían sido vistas.



En tanto, se espera para las próximas horas el resultado de la autopsia para determinar cómo fue asesinada la joven y si fue víctima de abuso sexual, ya que tenía sus pantalones y ropa interior a la altura de los tobillos, agregaron los informantes.



Para la necropsia, se conformó un equipo en el que intervienen profesionales de distintas especialidades, entre ellos una odontóloga forense para colaborar con la identificación del cuerpo.



Sobre el detenido, los investigadores indicaron que se trata de un joven de 20 años identificado como Carlos Luis Leandro Villar, quien es oriundo de Corrientes y trabaja como soldado voluntario del Ejército Argentino en el barrio Villa Alta, de Puerto Iguazú.



Según la pesquisa, Villar habría sido la última persona que estuvo con la víctima y al momento de declarar como testigo ante la policía, el jueves a la noche, tuvo varias contradicciones.



Además, en su poder se secuestró un teléfono marca Samsung J7 con funda de silicona negra propiedad del detenido y un nano chip que presumiblemente sería de Mercado.



Por otra parte, al ser revisado por un médico policial, el sospechoso tenía lesiones en la mano y la pierna izquierda que podrían tratarse de signos de defensa de la joven.



Con este panorama, el juez ordenó un allanamiento en su casa, donde se secuestraron cinta de embalar y sogas, detallaron los voceros.



La indagatoria al joven se realizará el martes, ya que la causa es compleja y la policía solicitó prórroga de plazos para remitirla al juzgado, indicó un vocero consultado.



Tras el hallazgo de Mercado, anoche, cerca de las 23, sus compañeras y profesoras del Instituto Crecer, donde la joven cursaba la escuela secundaria, realizaron una marcha en reclamo de justicia.



A la movilización se sumaron distintos colectivos de mujeres y entre todas recorrieron las calles céntricas de Puerto Iguazú hasta la Unidad Regional 5 de la policía de Misiones, donde inclusive recibieron el apoyo de turistas que estaban en la zona y se sorprendieron por lo ocurrido.



La búsqueda de Mercado se había iniciado el jueves, cuando su madre, María Estela Leite, denunció que no encontraba a su hija desde las 23.30 del día anterior, cuando había sido vista por última vez en su casa del barrio Las Orquídeas.



Al momento de salir, la chica llevaba su teléfono celular y poco antes había dialogado por Whatsapp con compañeras del colegio, donde cursaba en el turno noche, pero las chicas no pudieron aportar datos de su paradero.



Por eso, se investiga si mantenía una relación previa con el detenido y había acordado un encuentro con él o el crimen se produjo en otro marco.